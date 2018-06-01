В Приморье разработали новый магнитный стимулятор мозга

Доцент Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета, кандидат технических наук Борис Юнг разработал новый магнитный стимулятор мозга, сообщает пресс-служба вуза.

Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) - это стимуляция коры головного мозга с помощью коротких магнитных импульсов. Это относительно молодое направление в медицине, способ применяется при различных заболеваниях, например, инсультах, резистентных депрессиях, в случаях, когда необходима нейрореабилитация - при черепно-мозговых, спинальных травмах.

По словам Бориса Юнга, аппараты ТМС, применяемые сейчас, не позволяют воздействовать на глубокие структуры мозга, имеют много противопоказаний и побочных эффектов. Метод, предложенный им, обеспечивает движение магнитного потока вне головы пациента по гибкому магнитопроводу. При этом центр вращения вектора индукции магнитного поля расположен непосредственно в зоне стимуляции мозга. Внешне стимулятор представляет собой шлем с технической "начинкой".

"Главное отличие от аналогов - безопасность и точность. Параметры стимуляции соизмеримы с естественными параметрами магнитного поля Земли и не превышают нормы СанПин, уровень электромагнитных помех значительно ниже. К тому же, новый метод позволяет воздействовать на глубокие структуры головного мозга с точностью до 1,5 миллиметров", - говорит о преимуществах своей разработки ученый ДВФУ.

Сейчас планируется создать прототип устройства, вуз ведет переговоры о производстве аппаратов с одним из заводов Дальнего Востока. Стоимость "шлема", по предварительным оценкам, будет в несколько раз ниже существующих мировом рынке аналогов.