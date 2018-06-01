Вкладчики хабаровского банка "Уссури" получат компенсации в "ВТБ"

Вкладчики хабаровского банка "Уссури", у которого 25 мая Центробанк отозвал лицензию, смогут получить свои деньги в "ВТБ". Он стал победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения. Об этом сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов.

"Прием заявлений о выплате страхового возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплаты вкладчикам кредитной организации, в том числе индивидуальным предпринимателям, начнутся 6 июня 2018 года", - говорится в сообщении.

Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений появится на сайте Агентства 5 июня.