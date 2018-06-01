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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Жители приморского поселка спасли раненого медвежонка-сироту

Текст: Ольга Журман
Фото: МРОО "Центр "Тигр" Фото: МРОО "Центр "Тигр"
Фото: МРОО "Центр "Тигр"

Жители поселка Преображение привезли в центр реабилитации в селе Алексеевка раненого медвежонка. Зверя они отобрали у неизвестного, который держал его у себя на даче, сообщает центр "Тигр" на своей странице в Facebook.

Фото: Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области
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- В центр снова попал гималайский медвежонок-сирота. На этот раз самочка этого года - возраст 3-4 месяца. Ее отобрали отважные жительницы поселка. Отвоевали медвежонка, оказали первую помощь и соблюдали все наши рекомендации по содержанию, пока мы вместе с сотрудниками Департамента охотничьего надзора не забрали его к себе, - рассказали в центре.

У маленькой медведицы порвано одно ухо. Понятно, что малышка давно не ела, весит четыре килограмма вместо шести-семи нормальных для ее возраста.

Медвежонку окажут в центре всю необходимую помощь. Зверя будут готовить к выпуску в природу, но где это произойдет - в России или в Южной Корее, как было с предыдущими медвежатами, - еще не решено.

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