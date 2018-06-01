Балаковская атомная станция в пятнадцатый раз стала лучшей в России

Балаковская АЭС стала победителем традиционного корпоративного конкурса "Лучшая АЭС России" по результатам работы коллективов атомных станций концерна "Росэнергоатом" в 2017 году.

Конкурс "Лучшие атомные станции по итогам года" проводится для выявления, поощрения и распространения положительного опыта атомных станций - призеров конкурса. Победители определяются на основе показателей, касающихся таких сфер деятельности, как безопасность, устойчивость и эффективность работы, охрана труда. По итогам 2017 года в тройку лидеров, набравших максимальное количество баллов, также вошли Ростовская АЭС (2 место) и Калининская АЭС (3 место).

Победа Балаковской АЭС в главном конкурсе дивизиона - свидетельство высокой ответственности персонала в совершенствовании производственной культуры, обеспечении устойчивой работы оборудования, повышении производственной и экологической безопасности. Это не первая награда, которой удостоился коллектив предприятия.

По итогам 2017 года Балаковской АЭС в третий раз подряд присвоено звание "ПСР-лидер атомной отрасли". В восьмой раз она признана лучшей по обеспечению физической защиты и антитеррористической защищённости, в десятый раз стала "Лидером природоохранной деятельности России". Также по итогам прошлого года Балаковская АЭС отмечена дипломом победителя в номинации "Лучшая служба технического заказчика атомной отрасли" - по реализации инвестиционной программы концерна "Росэнергоатом". На станции активно реализуются инвестиционные программы по продлению сроков эксплуатации энергоблоков, обеспечению безопасной и устойчивой работы действующих энергоблоков. В 2017 году Балаковская АЭС получила лицензию на продление срока эксплуатации энергоблока №2 на 26 лет. Этому предшествовала масштабная работа по модернизации систем и оборудования, в том числе в области безопасности.

За историю своей работы Балаковская АЭС удостаивается звания лучшей атомной станции России в пятнадцатый раз. Ее директор Валерий Бессонов и главный инженер Олег Романенко по итогам конкурса награждены Почетными грамотами АО "Концерн Росэнергоатом". Коллектив предприятия отмечен премией и памятным знаком.

Балаковская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом"(входит в крупнейший дивизион Госкорпорации "Росатом" "Электроэнергетический"). Станция расположена на левом берегу Саратовского водохранилища в десяти километрах северо-восточнее города Балаково Саратовской области. АЭС имеет четыре энергоблока с модернизированными реакторами ВВЭР-1000 (модификация В-320), установленной электрической мощностью по 1000 МВт каждый. Первый энергоблок введен в эксплуатацию в 1985 году, второй - в 1987 году, третий - в 1988 году и четвертый - в 1993 году. Балаковская АЭС относится к числу крупнейших современных предприятий энергетики России, обеспечивая четверть производства электроэнергии в Приволжском федеральном округе. Ее электроэнергией надежно обеспечиваются потребители Поволжья, Центра, Урала и Сибири.

Контакты

Подробную информацию о работе Балаковской АЭС можно узнать по круглосуточному автоответчику (8453)-62-22-20 или на сайтах www.rosenergoatom.ru и www.balatom.ru. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Пресс-релиз предоставлен Управлением информации и общественных связей Балаковской АЭС