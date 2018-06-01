Фигуранты дела об избиении в Перми DJ Smash предстанут перед судом

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-депутата Законодательного собрания Пермского края и его друга утверждено прокуратурой. Их обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью известному музыканту Андрею Ширману (DJ Smash).

Как пояснили в прокуратуре Пермского края, в ходе следствия установлено, что в пермском ночном клубе "Дом Культуры" между обвиняемыми и известным музыкантом произошел конфликт, в результате которого DJ Smash получил перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Бывший чиновник и его знакомый вину в совершении преступления не признают.

Уголовное дело по статье 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) направлено в Ленинский районный суд Перми для рассмотрения по существу.

В отношении экс-депутата избрана мера пресечения в виде залога в размере 200 тысяч рублей, а в отношении его друга - подписка о невыезде.