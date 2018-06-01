Филипп Киркоров возьмет шефство над реабилитационным центром Ижевска

В Ижевске открылся детский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Певец Филипп Киркоров во время своего визита в столицу Удмуртии пообещал взять над ним шефство.

- Это почетная миссия. Я буду в каждую свою поездку заезжать сюда, - сказал Киркоров.

Он также пообещал приехать в Удмуртию вместе со своими детьми.

В свою очередь, замминистра труда России Григорий Лекарев сообщил, что центр станет примером для опыта других регионов.

- Во всяком случаев, мы будем им очень это рекомендовать, потому что такие центры, их филиалы должны формироваться не только в региональных центрах, но и в меньших городах. Реабилитационная услуга должна быть доступна для любого ребенка, имеющего проблемы со здоровьем, - сказал Лекарев.

Он также добавил, что центр будет предоставлять комплексную реабилитацию и формировать институт ранней помощи для малышей до трех лет.