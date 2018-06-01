Ижевские кадеты установили рекорд по сборке автомата Калашникова

В Ижевске сто школьников установили рекорд России по массовой сборке-разборке автомата Калашникова. Акцию, проведенную в день защиты детей, приурочили к празднованию 100-летия со дня рождения российского конструктора Михаила Калашникова, которое состоится в 2019 году.

Ученикам кадетских классов разных школ столицы Удмуртии удалось одновременно собрать и разобрать оружие за минуту.

- Сегодня 1 июня 2018 года на родине оружейника с мировым именем установлен рекорд России. Ижевск, я вас поздравляю, - сказал присутствующим одиннадцатикратный рекордсмен книги рекордов Гиннеса Александр Муромский.

Председатель госсовета Удмуртии Алексей Прасолов пожелал ребятам стать в будущем настоящими защитниками России и напомнил им слова Михаила Калашникова, который говорил, что создавал оружие «для защиты нашего государства».

- Обычно я собираю и разбираю автомат за 40 секунд. Заинтересовалась оружием после походов с классом в музей. Мне нравится военное дело, и в будущем я собираюсь поступать в суворовское училище, - прокомментировала свое участие в мероприятии ученица седьмого класса ижевской школы № 76 Лиза Корепанова.