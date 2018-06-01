Новости

Немецкий суд отклонил жалобу экологов на "Северный поток-2" 18:01
Немецкая прокуратура настаивает на депортации Пучдемона 17:59
Филипп Киркоров возьмет шефство над реабилитационным центром Ижевска 17:58
Ив Каракатзанис вступил в должность президента АвтоВАЗа 17:51
Сбитому в Афганистане советскому летчику помогут вернуться на родину 17:46
Во Франции полиция взорвала подозрительный фургон 17:43
Проект малых ракетных кораблей с "Калибрами" будет модернизирован 17:40
США обсуждают с ФРГ размещение системы ПРО THAAD 17:34
На Украине для получения гражданства введут экзамен на знание языка 17:26
Под Калугой рецидивист получил 23 года за убийство двух женщин 17:21
В Воронежской области объявлено штормовое предупреждение о заморозках 17:17
Путин встретился с наследным принцем Абу-Даби 17:15
Жалобы петербуржцев на детские лагеря предложили публиковать в Сети 17:09
В многоэтажке Петербурга взорвался газ, один человек пострадал 17:07
Российская авиакомпания начала выполнять рейсы в Гомель 16:56
Под Ульяновском ГИБДД оштрафовала пастуха, гнавшего коров по трассе 16:46
Зенитный ракетный полк Беларуси заступит на дежурство в конце лета 16:45
Рособрнадзор: ЕГЭ по математике прошел в штатном режиме 16:42
Бастрыкин взял расследование ЧП в Иркутске под особый контроль 16:31
Белорусские книги представлены на книжном фестивале "Красная площадь" 16:30
Под Ярославлем конь убил хозяина 16:23
Режиссер "Зеленого слоника" недвусмысленно намекнула на продолжение 16:20
Брянских детей назвали Вильгельм и Евника 16:18
Полиция ФРГ нашла сбежавших из зоопарка хищников с помощью дронов 16:15
СМИ: 22-летнюю актрису в Лондоне сбросили с 19 этажа 16:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
4 июня в медиацентре "РГ" обсудят поправки в Воздушный кодекс
4 июня в медиацентре "РГ" обсудят поправки в Воздушный кодекс
Сергей Собянин: Книжный фестиваль - самый добрый и теплый праздник Москвы
Сергей Собянин: Книжный фестиваль - самый добрый и теплый праздник Москвы
01.06.2018 17:26
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Константин Косачев: Россия и Япония перестали отдаляться друг от друга

Текст: Анастасия Дмитриева (Ульяновск)
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, ставший почетным гостем проходящего в Ульяновске II Международного форума "Японская весна на Волге", рассказал "РГ" о текущем состоянии и перспективах российско-японских отношений.
Константин Косачев считает, что катализатором развития российско-японских отношений могут стать межрегиональные связи. Фото: Виталий Ахмеров/РГ Константин Косачев считает, что катализатором развития российско-японских отношений могут стать межрегиональные связи. Фото: Виталий Ахмеров/РГ
Константин Косачев считает, что катализатором развития российско-японских отношений могут стать межрегиональные связи. Фото: Виталий Ахмеров/РГ

Константин Иосифович, как вы оцениваете текущее состояние российско-японских отношений на фоне масштабных санкций, которые вводят в отношении нашей страны США и Евросоюз?

Константин Косачев: Еще недавно отношения между нашими странами описывались незамысловатой формулой "Россия и Япония удивительно близки друг другу, и удивительно далеки друг от друга". Сегодня я могу констатировать, что этот этап, наверное, в прошлом. Ситуация меняется к лучшему: мы совершенно точно перестали отдаляться друг от друга, и, я надеюсь, начали сближаться друг с другом.

Фото: Виталий Ахмеров/РГ
Ульяновская область и Япония наметили семь направлений сотрудничества

В то же время, действия Японии в этой ситуации нужно оценивать абсолютно трезво. Понятно, что она является неотъемлемой частью так называемого западного сообщества, интегрирована в так называемую "группу семи" и во много выступает исходя из отношений союзничества с США и другими государствами этой группы, поэтому идеализировать ситуацию я бы совершенно точно не стал.

Но нельзя не отдать должное японской стороне, потому что в тех рамках, которые устанавливает так называемая западная корпоративная солидарность, японцы стараются действовать по максимуму, а не по минимуму, находя возможность, не нарушая напрямую санкционные решения Запада, не замораживать сотрудничество с Россией. Более того, они стараются находить возможности для его развития. В этом смысле Япония действует более последовательно, более смело, и более ответственно, я не побоюсь этого слова, чем ее партнеры по той же "семерке", и, в каком-то смысле, может служить образцом. Такие же слова я был бы готов сказать об Италии. Позиция "семерки" совершенно точно не консолидирована. Но, увы, пока она в большей степени определяется очень жестким отношением к России со стороны англосаксов - прежде всего, США, Канады и Великобритании.

Япония находится там, где она находится, и вряд ли сможет преодолеть какие-то красные линии, которые установлены ее партнерами по "семерке", но в рамках этих красных линий она будет действовать максимально активно, максимально последовательно, и это неплохая новость на общем не очень благоприятном фоне.

Год назад японский премьер Синдзо Абе предложил план развития экономических отношений России и Японии из восьми пунктов. Насколько успешно, на ваш взгляд, он реализуется?

Константин Косачев:  Программа уже достаточно хорошо конкретизирована по всем восьми направлениям. Там появилось достаточно много дополнительных идей, подпрограмм. Многие из них реализуется в ряде субъектов Российской Федерации, в том числе здесь, в Ульяновской области. Но пока это скорее обмен опытом, обмен какими-то новыми идеями, еще не приведший к каким-то качественным изменениям в объемах нашего двустороннего сотрудничества, прежде всего, в торгово-экономической, инвестиционной сфере. Эти тенденции еще заставляют себя ждать, но я уверен, что рано или поздно они обязательно появятся.

Фото: Виталий Ахмеров/РГ
В Ульяновске обсудили сотрудничество с Японией в сфере медицины

Как Вы думаете, какова роль регионов, в частности Ульяновской области, в развитии экономических и культурных связей России и Японии?

Константин Косачев: Уверен, что роль регионов в этом контексте не просто велика, а во многих случаях является ведущей. Потому что там, где прочерчиваются красные линии на общегосударственном уровне, именно межрегиональное сотрудничество, которое не обременено санкциями, может торить путь, пробивать барьеры и, в конечном итоге, становиться дополнительным катализатором для того, чтобы соответствующие проекты реализовывались уже на общенациональном уровне. Именно поэтому мы, в том числе по парламентской линии, в рамках сотрудничества между Советом Федерации и Палатой Советников парламента Японии, создали специальные структуры именно для поощрения и стимулирования прямого межрегионального сотрудничества.

Для сближения России и Японии, которое мы сегодня наблюдаем, потребовалась два фактора: политическая воля руководителей двух стран, которая была транслирована соответствующим политикам и парламентам, и  активное включение в этот процесс субъектов Российской Федерации и префектур Японии. В каждом случае уже появились свои лидеры, и в случае России, это, безусловно, Ульяновская область. Не случайно именно здесь прошло практически первое мероприятие в рамках перекрестного года России и Японии. Это результат блестящей работы команды во главе с губернатором Сергеем Морозовым, и это следствие доверия к работе этой команды со стороны японских партнеров. Не открывая пока все карты, могу сказать, что мы, совместно с господином Морозовым и господином Мацуямой, государственным министром Японии, уже наметили ряд новых мероприятий на предстоящие даже не месяцы, а годы, которые будут проходить здесь, в Ульяновской области. И я с этим поздравляю жителей региона. Вы на правильном пути, так держать.

Главное сегодня

В МВД опровергли данные о недействительности 1,5 млн паспортов
Украинский суд оставил Вышинского под арестом
Москва готова содействовать возвращению Юлии Скрипаль на родину
В России запретят продавать недостроенное жилье
Новый дорожный знак вводят в России с 1 июня