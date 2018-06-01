Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, ставший почетным гостем проходящего в Ульяновске II Международного форума "Японская весна на Волге", рассказал "РГ" о текущем состоянии и перспективах российско-японских отношений.

Константин Иосифович, как вы оцениваете текущее состояние российско-японских отношений на фоне масштабных санкций, которые вводят в отношении нашей страны США и Евросоюз?

Константин Косачев: Еще недавно отношения между нашими странами описывались незамысловатой формулой "Россия и Япония удивительно близки друг другу, и удивительно далеки друг от друга". Сегодня я могу констатировать, что этот этап, наверное, в прошлом. Ситуация меняется к лучшему: мы совершенно точно перестали отдаляться друг от друга, и, я надеюсь, начали сближаться друг с другом.

В то же время, действия Японии в этой ситуации нужно оценивать абсолютно трезво. Понятно, что она является неотъемлемой частью так называемого западного сообщества, интегрирована в так называемую "группу семи" и во много выступает исходя из отношений союзничества с США и другими государствами этой группы, поэтому идеализировать ситуацию я бы совершенно точно не стал.

Но нельзя не отдать должное японской стороне, потому что в тех рамках, которые устанавливает так называемая западная корпоративная солидарность, японцы стараются действовать по максимуму, а не по минимуму, находя возможность, не нарушая напрямую санкционные решения Запада, не замораживать сотрудничество с Россией. Более того, они стараются находить возможности для его развития. В этом смысле Япония действует более последовательно, более смело, и более ответственно, я не побоюсь этого слова, чем ее партнеры по той же "семерке", и, в каком-то смысле, может служить образцом. Такие же слова я был бы готов сказать об Италии. Позиция "семерки" совершенно точно не консолидирована. Но, увы, пока она в большей степени определяется очень жестким отношением к России со стороны англосаксов - прежде всего, США, Канады и Великобритании.

Япония находится там, где она находится, и вряд ли сможет преодолеть какие-то красные линии, которые установлены ее партнерами по "семерке", но в рамках этих красных линий она будет действовать максимально активно, максимально последовательно, и это неплохая новость на общем не очень благоприятном фоне.

Год назад японский премьер Синдзо Абе предложил план развития экономических отношений России и Японии из восьми пунктов. Насколько успешно, на ваш взгляд, он реализуется?



Константин Косачев: Программа уже достаточно хорошо конкретизирована по всем восьми направлениям. Там появилось достаточно много дополнительных идей, подпрограмм. Многие из них реализуется в ряде субъектов Российской Федерации, в том числе здесь, в Ульяновской области. Но пока это скорее обмен опытом, обмен какими-то новыми идеями, еще не приведший к каким-то качественным изменениям в объемах нашего двустороннего сотрудничества, прежде всего, в торгово-экономической, инвестиционной сфере. Эти тенденции еще заставляют себя ждать, но я уверен, что рано или поздно они обязательно появятся.

Как Вы думаете, какова роль регионов, в частности Ульяновской области, в развитии экономических и культурных связей России и Японии?



Константин Косачев: Уверен, что роль регионов в этом контексте не просто велика, а во многих случаях является ведущей. Потому что там, где прочерчиваются красные линии на общегосударственном уровне, именно межрегиональное сотрудничество, которое не обременено санкциями, может торить путь, пробивать барьеры и, в конечном итоге, становиться дополнительным катализатором для того, чтобы соответствующие проекты реализовывались уже на общенациональном уровне. Именно поэтому мы, в том числе по парламентской линии, в рамках сотрудничества между Советом Федерации и Палатой Советников парламента Японии, создали специальные структуры именно для поощрения и стимулирования прямого межрегионального сотрудничества.

Для сближения России и Японии, которое мы сегодня наблюдаем, потребовалась два фактора: политическая воля руководителей двух стран, которая была транслирована соответствующим политикам и парламентам, и активное включение в этот процесс субъектов Российской Федерации и префектур Японии. В каждом случае уже появились свои лидеры, и в случае России, это, безусловно, Ульяновская область. Не случайно именно здесь прошло практически первое мероприятие в рамках перекрестного года России и Японии. Это результат блестящей работы команды во главе с губернатором Сергеем Морозовым, и это следствие доверия к работе этой команды со стороны японских партнеров. Не открывая пока все карты, могу сказать, что мы, совместно с господином Морозовым и господином Мацуямой, государственным министром Японии, уже наметили ряд новых мероприятий на предстоящие даже не месяцы, а годы, которые будут проходить здесь, в Ульяновской области. И я с этим поздравляю жителей региона. Вы на правильном пути, так держать.