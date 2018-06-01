Под Ульяновском ГИБДД оштрафовала пастуха, гнавшего коров по трассе

25 мая на трассе близ села Каргино в Ульяновской области сотрудник ГИБДД составил протокол об административном нарушении за прогон крупного рогатого скота по всей ширине проезжей части автодороги. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Получив огласку, эта история вызвала широкий резонанс в местных СМИ и социальных сетях. Большая часть комментаторов недоумевает: где это видано, чтобы коров штрафовали за нарушение ПДД? Однако, как добавляют в полиции, решение наказать пастуха не было спонтанным.

- Ранее сотрудники полиции неоднократно проводили с жителями села Каргино профилактические беседы о недопущении нарушений правил дорожного движения при перегоне скота, однако предупреждения ими были проигнорированы, - поясняют в УМВД. - Между тем, прогон крупного рогатого скота по всей ширине дороги создает аварийную ситуацию. С 1 января 2015 года по настоящее время на территории одного только Майнского района Ульяновской области зарегистрировано 26 дорожно-транспортных происшествий с участием крупного рогатого скота. Таким образом, в данном случае сотрудник ГИБДД действовал строго в рамках закона.

Действительно, порядок перегона скота по автодорогам регламентируется пунктом 25.4 Правил дорожного движения РФ. Он гласит, что "животных по дороге следует перегонять, как правило, в светлое время суток. Погонщики должны направлять животных как можно ближе к правому краю дороги". В данном же случае коровы шли по всей ширине трассы.

"РГ" связалась с жителем села Каргино, владельцем одной из коров сельского стада Николаем Семеновым. У него свой взгляд на ситуацию.

- В селе 30 коров. Каждое утро их нужно гонять на пастбище, вечером - обратно. Село расположено так, что путь на пастбище частично - примерно 1-1,5 километра - пролегает по трассе, - говорит Николай. - Лет 50 уже там гоняют коров, и никогда на моей памяти никого не штрафовали, и никаких ДТП с участием коров не случалось. Лишь однажды, в 90-е годы, автобус с отказавшими тормозами въехал в стадо, но это было на территории села, а не на дороге. Да, инспектор ДПС действительно делал пастухам устные предупреждения, предлагал им гонять коров по обочине, но, как показала практика, это невозможно: коровы идут так, как привыкли. И машины без проблем их объезжают, ведь животные растягиваются по дороге.

По словам каргинцев, если пастухов и дальше будут штрафовать за перегон коров по дороге (а штраф в данном случае составил 700 рублей), то коров придется пустить под нож, ведь пастбища, до которого можно добраться минуя дорогу, близ села нет.

С просьбой помочь им в поиске правды жители Каргина обратились в региональную Общественную палату. Ее председатель Александр Чепухин (сам в прошлом руководитель сельхозпредприятия) действиями полицейских возмущен.

- Раньше все машины останавливались и ждали когда пройдут коровы, и в голову никому не приходило штрафовать пастухов за прогон. Тем более, животные не беспризорные, а с пастухом. Вариант один - отдам сельчанам свои 700 рублей, чтобы компенсировать затраты на штраф.

Тем временем в полиции напоминают: в августе 2016 года в Ульяновской области автобус наехал на внезапно вышедшую на проезжую часть корову и получил механические повреждения. Люди в той аварии, к счастью, не пострадали.