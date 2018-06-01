Ульяновцы познакомились с японским кинематографом

В Ульяновске в ходе фестиваля "Дни японской культуры", проходящего в рамках II международного форума "Японская весна на Волге", состоялся цикл показов современных и ретроспективных фильмов, снятых режиссерами страны восходящего Солнца.

Показы стали частью X Международного кинофестиваля "От всей души".

Замысел организаторов состоял в том, чтобы дать зрителям возможность сравнить японские ленты 1950-80-х годов с современными, составив четкое представление о кинематографе этой страны. Стоит отметить, что фильмы демонстрировались на языке оригинала, с русскими субтитрами.

Ульяновцы смогли познакомиться с творчеством таких мастеров прошлого, как Акира Куросава, Кон Итикава, Кэндзи Мисуми, а также современных режиссеров: Реити Кимидзука, Юдзо Асахара, Юдзи Нагамори, Хидэки Такэути. Вход на все кинопоказы был бесплатным.

Ульяновские зрители по достоинству оценили творчество японских кинематографистов.

- Замечательно, что у жителей и гостей города есть возможность прикоснуться к таинственной культуре Японии. Об этой стране мы знаем не так много: аниме, бонсай, икебана. Благодаря фестивалю мы узнали о Японии, ее людях и культуре гораздо больше, - отмечали гости.

По словам директора "УльяновскКинофонда" Лидии Сауровой, японские фильмы были включены в программу X Международного кинофестиваля "От всей души" для того, чтобы осветить мировой кинопроцесс во всем его этническом многообразии.

- Перекрестный год России и Японии много значит для сотрудничества и культурного обмена между нашими странами. Важно, чтобы кинематограф и кинофестивали, проходящие в Росси и Японии, способствовали этому процессу.