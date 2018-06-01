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01.06.2018 16:51
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Ульяновцы познакомились с японским кинематографом

Текст: Анастасия Дмитриева (Ульяновск)
В Ульяновске в ходе фестиваля "Дни японской культуры", проходящего в рамках II международного форума "Японская весна на Волге", состоялся цикл показов современных и ретроспективных фильмов, снятых режиссерами страны восходящего Солнца.
Ульяновские зрители получили возможность лучше узнать Японию через кинематограф Фото: Виталий Ахмеров/РГ Ульяновские зрители получили возможность лучше узнать Японию через кинематограф Фото: Виталий Ахмеров/РГ
Ульяновские зрители получили возможность лучше узнать Японию через кинематограф Фото: Виталий Ахмеров/РГ

Показы стали частью X Международного кинофестиваля "От всей души".

Замысел организаторов состоял в том, чтобы дать зрителям возможность сравнить японские ленты 1950-80-х годов с современными, составив четкое представление о кинематографе этой страны. Стоит отметить, что фильмы демонстрировались на языке оригинала, с русскими субтитрами.

Фото: Виталий Ахмеров/РГ
В Ульяновске открылся центр японской культуры

Ульяновцы смогли познакомиться с творчеством таких мастеров прошлого, как Акира Куросава, Кон Итикава, Кэндзи Мисуми, а также современных режиссеров: Реити Кимидзука, Юдзо Асахара, Юдзи Нагамори, Хидэки Такэути. Вход на все кинопоказы был бесплатным.

Ульяновские зрители по достоинству оценили творчество японских кинематографистов.

- Замечательно, что у жителей и гостей города есть возможность прикоснуться к таинственной культуре Японии. Об этой стране мы знаем не так много: аниме, бонсай, икебана. Благодаря фестивалю мы узнали о Японии, ее людях и культуре гораздо больше, - отмечали гости.

По словам директора "УльяновскКинофонда" Лидии Сауровой, японские фильмы были включены в программу X Международного кинофестиваля "От всей души" для того, чтобы осветить мировой кинопроцесс во всем его этническом многообразии.

- Перекрестный год России и Японии много значит для сотрудничества и культурного обмена между нашими странами. Важно, чтобы кинематограф и кинофестивали, проходящие в Росси и Японии, способствовали этому процессу.

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