Ульяновская область и Япония наметили семь направлений сотрудничества

В ходе проходящего в Ульяновске II международного форума "Японская весна на Волге" губернатор Ульяновской области Сергей Морозов провел встречу с делегацией японской префектуры Фукуока. В ходе переговоров глава региона обозначил семь ключевых направлений сотрудничества Ульяновской области и префектуры Фукуока, вице-губернатор которой Эгути Масару возглавил делегацию гостей.

- Мы бы хотели провести "перекрестные" годы Ульяновской области и префектуры Фукуока. Основные направления, которые мы планируем развивать, это обмен лучшими практиками управления территориями, а также межпарламентское, гуманитарное, экономическое, инвестиционное, экологическое и молодежное сотрудничество, - заявил Морозов. - Уже в этом году хотелось бы начать реализовывать совместные проекты. Нам важно выстраивать отношения между кластерами, особенно перенять японский опыт в сфере зеленой и цифровой экономики. Кроме того, нам интересна практика создания эко-городов, все то, что связано с развитием умных технологий. Также нам важен культурный, молодежный обмен, межвузовское сотрудничество. Мы готовы развивать отношения не только между Ульяновской областью и префектурой Фукуока, но и между нашими городами. В ближайшее время мы составим план мероприятий, концепцию программы знакомства, сформируем структуру, которая будет координировать это сотрудничество. В ходе работы этого института мы могли бы наладить взаимодействие между бизнес-ассоциациями, торгово-промышленными палатами.

Эгути Масару отметил, что сотрудничество по перечисленным направлениям было бы интересно для японской стороны. По его словам, соответствующий меморандум будет подписан в ближайшее время.

Как рассказала заместитель председателя правительства Ульяновской области Екатерины Уба, регион уже начал перенимать передовой опыт страны восходящего Солнца в сферах образования, здравоохранения, культуры, повышения производительности труда.

- Например, мы сейчас занимаемся вопросом вхождения в совместную российско-японскую комплексную программу по снижению избыточной массы тела на основе японской профилактической технологии дистанционного мониторинга и психологической поддержки пациентов. Кроме того, мы планируем совместные проекты по внедрению принципов здорового образа жизни и активного долголетия, а также обмен опытом между медицинскими специалистами. Помимо этого, мы начали работать над программой повышения производительности труда с применением кайдзен-технологий и постоянным обучением персонала. По этому принципу сегодня работают многие крупные корпорации Японии, - рассказала Уба.