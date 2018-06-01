В Саратовской области обнаружили панцирь гигантской морской черепахи

В ходе палеонтологических раскопок, проводившихся на границе Саратовской и Волгоградской областей обнаружены редкие останки гигантских морских черепах, доисторических ящеров мозозавров, плезиозавров и костистых рыб.

Как сообщает РИА новости, по мнению исследователей, наибольший интерес представляют находки костей черепа и пластины панциря мезозойской морской черепахи протостеги (Protostega). Эта гигантская черепаха принадлежит к вымершему меловому семейству Protostegidae, близкому современным кожистым черепахам. Длина древних черепах составляла от 2 до 3,5 метров. Жители морских глубин питались медузами, моллюсками и водорослями. В свою очередь на панцирях черепах часто обнаруживают следы зубов первобытных ящеров, которые на них охотились.

По словам заведующего кафедрой геологии и инженерной геоэкологии Саратовского государственного технического университета Алексея Иванова, палеонтологические находки позволяют существенно дополнить сведения о месте распространения древних черепах и путях их миграций. Прежде кости таких черепах находили только в США и Японии. Возможно, древние гиганты подобно современным морским черепахам совершали сезонные миграции, которые проходили через территорию нынешнего Поволжья. В эту эпоху, около 80 миллионов лет назад, здесь располагался мелководный морской бассейн с островными архипелагами.

Одним из участников экспедиции Игорем Даниловым из Санкт-Петербурга новые данные о меловых морских черепахах Поволжья были представлены в докладе на пятом симпозиуме по эволюции черепах, состоявшемся в Японии.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в Саратовском государственном техническом университете, палеонтологические раскопки проводились в начале мая этого года вместе с учеными из Зоологического института РАН в Санкт-Петербурге и Калининградского музея мирового океана. Руководителем раскопок был известный российский палеонтолог, профессор петербургского университета Александр Аверьянов.

- Приграничные районы двух областей знамениты обнаружением здесь костных остатков древних животных уникальной сохранности. Однако работы такой сложности и масштабов на данной территории были организованы впервые, - отмечает Алексей Иванов.

Недавно саратовские палеонтологи вернулись из еще одной экспедиции в Вольском районе. Во время проводившихся геологических исследований там были обнаружены окаменевшие стволы древних деревьев, в возрасте около 50 миллионов лет. Как считают палеонтологии это остатки субтропической растительности: каштанодубов, магнолий, лавровых деревьев, которые росли на островах древних морей. Фрагменты окаменелостей, весом 300 килограммов, с помощью специальной техники были доставлены в университетский музей естествознания, где они впоследствии должны занять место в экспозиции.