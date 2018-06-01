Аспирантка из Барнаула победила в конкурсе "Мисс БРИКС"

Елена Вервекина (в центре) и две вице-мисс из Ирана и Индии. Фото: Пресс-служба АлтГУ

Аспирантка исторического факультета Алтайского госуниверситета Елена Вервекина стала победительницей первого международного конкурса Miss BRICS International, который состоялся в Нью-Дели (Индия).

Конкурс был организован в рамках международного бизнес-форума стран БРИКС. Его участницами стали представительницы Бразилии, Венгрии, Германии, Зимбабве, Индии, Ирана, Непала, Нигерии, Польши, России, Уганды и Японии. По словам организаторов, основной акцент конкурса красоты был сделан на то, чтобы представить культуру разных стран, сотрудничающих с БРИКС. Во время выступления девушки демонстрировали национальные костюмы, исполняли песни, рассказывали о культуре своих стран.

Как рассказали "РГ" в АлтГУ, аспирантка Елена Вервекина исполнила русский танец "Калинка-малинка" в национальном костюме. В итоге девушка заняла первое место в конкурсе. Второе и третье места достались девушкам из Ирана и Индии.

По словам победительницы, она является не только аспиранткой Алтайского госуниверситета, но и работает в одной из крупных компаний ассистентом руководителя. В октябре прошлого года она принимала участие в конкурсе Miss Global Beauty Queen, где ее и пригласили на конкурс красоты в Нью-Дели.

Справка "РГ"

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