При пожаре в Иркутске погибли двое детей

Двое детей не смогли выбраться из горящего жилого дома в Иркутске. Спасатели обнаружили их тела уже после разбора пепелища.

Сигнал о возгорании одноэтажного частного жилого дома на улице Дальневосточной города Иркутска поступил на пульт пожарной охраны в 12 часов дня по местному времени. Когда на место прибыли расчеты, здание уже было полностью охвачено огнем.

- В условиях сильного ветра пламя быстро распространилось по всей постройке и угрожало соседнему дому. Спустя 20 минут открытый огонь был ликвидирован. Проникнув в горевший дом, пожарные обнаружили двух погибших детей - трех и шести лет, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Соседи сообщили, что дети находились дома одни без родителей. Входная дверь была закрыта на замок.

СК по Иркутской области возбудило уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности двум лицам".