Следом за ураганами на Россию обрушатся песчаные бури

На территории России можно будет наблюдать песчаную бурю, сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Это особенно касается жителей Зауралья. Ветер начал усиливаться в Тыве уже 29-30 мая, а 31 мая в республике почти штормовой ветер - до 30 метров в секунду. "И там разыграется пыльная буря", - сообщила метеоролог.

Пыльные бури не редкость в степных и пустынных районах, которых в России не так много. Для Сибирских регионов они в диковинку. Однако того, что это необычное явление затронет регион, опасаются жители Красноярского края. Все дело в том, что степная республика Тыва граничит с с этим таежным регионом.

Только за последние пару недель пыльные бури наблюдали в Узбекистане и Туркменистане, Китае и Индии. В Индии жертвами бури стали 60 человек, а в Узбекистане было нарушено авиасообщение.