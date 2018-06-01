В Иркутске начали проверку по факту травмирования детей во время шоу

Прокуратура Иркутска проверяет причины ЧП в торговом центре "КомсоМолл" в Иркутске, в результате которого пострадало восемь детей.

Все пострадавшие дети участники развлекательного шоу в центре "Гравитация", снимающего площади в ТЦ "КомсоМолл". В ходе проведения научно-развлекательных опытов произошло возгорание спиртосодержащей жидкости. Восемь детей получили ожоги первой и второй степени тяжести, сообщает пресс-служба ведомства.

По информации минздрава региона, все пострадавшие дети доставлены в городскую больницу Иркутска. Им оказывается медицинская помощь.