В Иркутске задержан техдиректор компании, устроившей опасное шоу в ТЦ

В Иркутске задержали технического директора компании "Гравитация", проводившей шоу, где пострадали дети. Об этом сообщает СК по региону.

В детском научно-развлекательном центре "Гравитация", который работает в ТРЦ "КомсоМолл", во время демонстрации химического опыта вспыхнули реагенты. При этом не сработала система пожарного оповещения - покупателей эвакуировали прибывшие на место пожарные. Сейчас дознаватели МЧС выясняют, почему система не включилась.

Восемь детей попали в больницу с ожогами 1-2 степени.

Проверку по факту ЧП начала прокуратура региона. Также на месте работают следователи, криминалисты и руководство СК РФ по области.