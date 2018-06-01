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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Иркутске задержан техдиректор компании, устроившей опасное шоу в ТЦ

Текст: Екатерина Дементьева (Иркутск)

В Иркутске задержали технического директора компании "Гравитация", проводившей шоу, где пострадали дети. Об этом сообщает СК по региону.
В Иркутске начали проверку по факту травмирования детей во время шоу

В детском научно-развлекательном центре "Гравитация", который работает в ТРЦ "КомсоМолл", во время демонстрации химического опыта вспыхнули реагенты. При этом не сработала система пожарного оповещения - покупателей эвакуировали прибывшие на место пожарные. Сейчас дознаватели МЧС выясняют, почему система не включилась.

Восемь детей попали в больницу с ожогами 1-2 степени.

Проверку по факту ЧП начала прокуратура региона. Также на месте работают следователи, криминалисты и руководство СК РФ по области.

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