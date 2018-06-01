В Красноярске стартовал новый проект по благоустройству

Проект инициирован партией "Единая Россия". Он направлен не только на благоустройство, но и на озеленение и санитарную очистку Красноярска. За себя говорит название проекта - "Городская среда в руках красноярцев".

Стартовавший в середине мая проект дополняет уже действующие федеральные программы "Формирование комфортной городской среды" и "Безопасные и качественные дороги". Плюс объединяет в себе городские проекты "Сквер у дома" и "Енисей для всех".

Напомним, только в прошлом году благодаря федеральной программе в Красноярске было отремонтировано более двухсот дворов. Главным заказчиком обновления дворовых территорий стали сами горожане. Они активно включились в эту работу и контролировали подрядчика на каждом этапе. Такие же подходы с максимальным вовлечением общественности останутся главными и в году текущем: предстоит отремонтировать 153 двора и 11 красноярских скверов.

Региональный координатор проекта "Формирование комфортной городской среды", первый заместитель председателя Законодательного собрания края Алексей Клешко считает, что успешность проекта будет зависеть от того, как активно будут принимать в нем участие горожане. Практика показывает, что число активных граждан растет год от года.

- В новых майских указах президента вопросы, связанные с городской средой, переведены в целевые показатели. При этом основной - вовлеченность людей. Президент указал, что необходимо добиться не менее 30 процентов вовлечения граждан в реализацию благоустроительных работ. Поэтому наряду с этой задачей в текущем году в части ремонта дворов по федеральной программе необходимо качественно организовать все работы, а также вести мониторинг состояния дворов, отремонтированных в прошлом году. Кроме того, убеждать жильцов в том, что нужно вкладываться не только в асфальт, но и в малые архитектурные формы, создавать приятную среду во дворах, - отметил Клешко.

Усиленными темпами в 2017-м шла и высадка деревьев, кустарников. Это были и инициативы предприятий, и компенсационная посадка в связи с предстоящей Универсиадой, и посадки в рамках программы благоустройства. Немаловажно, что значительная часть посадок осуществлялась при поддержке жителей. Сейчас эта тенденция закрепляется еще больше.

- Под эгидой партии мы объединяемся для того, чтобы повысить качество городской среды. И наш главный союзник в этой работе - жители Красноярска. Горожане убедительно высказались, что хотят видеть свой город более зеленым. Как вы помните, 200 тысяч жителей проголосовали за благоустройство скверов. Городская среда, действительно, должна быть в руках красноярцев! В этих вопросах мы должны руководствоваться мнением жителей и вместе с ними формировать повестку благоустройства города, - заявил "РГ" мэр Красноярска Сергей Еремин.

Презентация проекта "Городская среда в руках красноярцев" проходила на круглом столе, который состоялся 16 мая в микрорайоне Солнечный в библиотеке имени Романа Солнцева. Секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Алексей Додатко отметил, что объединение нескольких инициатив позволит улучшить и экологическую обстановку. Как известно, проблема состояния окружающей среды в городе обозначена на федеральном уровне. Президент РФ Владимир Путин дал поручение предпринять важные шаги в этом направлении.

Внутригородские усилия по озеленению внесут свою лепту в общее экологическое дело.

Не менее важное направление - благоустройство и защита Енисея.

- Енисей - главное украшение нашего города, поэтому облик его прибрежных территорий должен быть опрятным. Я призываю и жителей, и предприятия внести свой вклад в очистку главной водной артерии Красноярска в ходе субботников, которые системно будут проводиться на протяжении всего сезона, - подчеркнул мэр Сергей Еремин.

Непосредственный старт новому проекту дала посадка свыше ста деревьев в микрорайоне Солнечный. Участие в работах принимали все: чиновники, общественники и жители близлежащих домов.

- Проект по озеленению - просто замечательный. Теперь у нас создана уютная аллея, все деревья взрослые, высокие, однозначно приживутся, мы будем следить за этим. И отдельное спасибо от всех жителей Солнечного за сквер, который будет благоустроен в текущем году, - говорит председатель дома по улице 60 лет Образования СССР Тамара Позднякова.

- Будет здорово, если подобные акции начнутся по всему городу. Каким красивым и цветущим станет тогда Красноярск! - считает жительница микрорайона Евгения Савченко.

Кстати



Проекты, подобные "Городской среде в руках красноярцев", помогают повышать экологическую сознательность подрастающего поколения. 20 мая в Красноярске прошел игровой субботник для молодежи. Для него выбрали форму эко-квеста, в котором команды соревновались в сборе мусора на общественных территориях. Всего за два часа каждый из 135 участников собрал на острове Молокова по мешку мусора. В целом объем твердых бытовых отходов потянул на три тонны.



Справка "РГ"



За последние пять лет в Красноярске за счет бюджетных средств и за счет привлечения бизнес-сообщества благоустроено и отремонтировано более 150 скверов, парков, зеленых уголков и общественных пространств. Каждый весенний сезон в городе высаживается несколько тысяч деревьев и кустарников.