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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Томске задержан заместитель мэра по капитальному строительству

Текст: Никита Зайков (Томск)

В Томске возбуждено уголовное дело в отношении вице-мэра, курирующего капитальное строительство и дорожную деятельность, а также благоустройство городских территорий.

Фото: depositphotos.com
В Екатеринбурге следователя задержали за мошенничество

Как рассказали "РГ" в пресс-службе регионального УМВД, высокопоставленный чиновник подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, в 2016 году чиновник подписал акты приемки выполненных работ подрядной организацией, хотя ему было известно, что условия муниципального контракта не выполнены. В результате ущерб составил более 43 миллионов рублей.

Как уточнил источник в правоохранительных органах, в уголовном деле фигурирует и статья о мошенничестве. Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

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