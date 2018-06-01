Восемь детей пострадали при взрыве в торговом центре Иркутска

Дети пострадали из-за возгорания спиртосодержащей жидкости во время практического занятия в "детской лаборатории" в торгово-развлекательном комплексе "Комсомолл" в Иркутске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

По данным агенства, ожоги получили шестеро детей, однако, как местные СМИ пишут, что, по уточненным данным, пострадало восемь детей.

На данный момент, по сведениям МЧС региона, из самого ТЦ и расположенных рядом с ним зданий уже эвакуировано около 1,5 тысячи человек.