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01.06.2018 11:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Восемь детей пострадали при взрыве в торговом центре Иркутска

Текст: Надежда Столярчук

Дети пострадали из-за возгорания спиртосодержащей жидкости во время практического занятия в "детской лаборатории" в торгово-развлекательном комплексе "Комсомолл" в Иркутске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

В Иркутске из горящего ТЦ эвакуировали 600 посетителей

По данным агенства, ожоги получили шестеро детей, однако, как местные СМИ пишут, что, по уточненным данным, пострадало восемь детей.

На данный момент, по сведениям МЧС региона, из самого ТЦ и расположенных рядом с ним зданий уже эвакуировано около 1,5 тысячи человек.

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