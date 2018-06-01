Врачи отпустили домой трех детей, пострадавших в иркутском ТЦ

В Иркутске три ребенка, пострадавших в ЧП во время химического шоу в ТРЦ, были отправлены на амбулаторное лечение после осмотра врачами ожогового центра городской клинической больницы №3.

Как уточнили в минздраве Иркутской области, у этих детей незначительные поражения. Остальные госпитализированы в ожоговое отделение. Один ребенок получил ожог 25 процентов поверхности тела, у двоих детей обожжено около 15 процентов, у остальных - 10. Возраст пациентов - 6-12 лет. Министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко распорядился направить в больницу штатного психолога из ОДКБ.

Губернатор Приангарья Сергей Левченко и министр здравоохранения посетили ожоговое отделение, куда были доставлены пострадавшие ТРЦ "КомсоМолл".

Напомним, восемь детей пострадали от вспышки воспламеняющегося газа во время опыта на детском шоу, которое поводила компания, специализирующаяся на таких представлениях. На место были направлены восемь бригад скорой помощи, а также два реанимобиля Иркутского областного центра медицины катастроф. Были развернуты койки в ожоговом центре ИГКБ №3, зарезервированы места в городской Ивано-Матренинской детской клинической больнице и областной детской больнице.

Ситуация находится на контроле у руководства министерства здравоохранения Иркутской области.