На Ставрополье в ДТП с двумя "Газелями" погибли три человека

Возле Пятигорска в результате столкновения двух "Газелей" и легкового автомобиля погибли три человека, в том числе один ребенок. Авария произошла из-за того, что водитель легковушки превысил скорость, сообщают в управлении ГИБДД по Ставропольскому краю.

Трагедия случилась вблизи Пятигорска в полдень. По предварительной версии, водитель Lada Priora ехал со стороны Минеральных Вод в сторону Нальчика. На одном из участков дороги, где велись ремонтные работы, он не сбросил скорость и влетел в "Газель" дорожной службы, чьи работники наносили разметку на асфальт. По инерции Lada Priora зацепила другую "Газель", которая двигалась в попутном направлении.

- От удара из легкового автомобиля, по словам свидетелей, через разбитое стекло выпал ребенок - 13-летний мальчик получил смертельные травмы. Также погибла его мать-пассажир и дядя-водитель. Все они - жители Чеченской Республики, - сообщили подробности аварии в Госавтоинспекции края.

Еще один пассажир Priora, 10-летний мальчик, с травмами доставлен в больницу. Другие участники ДТП не пострадали.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД выяснили, что погибший ребенок не был пристегнут ремнями безопасности.