Илья Воробьев официально возглавил сборную России по хоккею

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России по хоккею Илья Воробьев официально возглавил национальную команду. Он будет руководить ею как минимум два года.

Как сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России, со специалистом подписан двухлетний контракт с возможностью продления на аналогичный срок. Отмечается при этом, что штаб сборной продолжит работу по этой же схеме.

Илья Воробьев сменил на посту главного тренера российской команды Олега Знарка. Под руководством Воробьева наша сборная на прошедшем в мае чемпионате мира в Дании преодолела групповой этап, однако уже в первом раунде в тяжелом матче уступила в овертайме канадцам - 4:5.

Специалист получил и еще одно назначение - он избавился от приставки "и.о." на посту главного тренера петербургского СКА. Там он также сменил Знарка. С Ильей Петровичем подписан двухлетний контракт, помогать в клубе ему будут Алексей Кудашов и Анвар Гатиятулин, тренер вратарей Рашит Давыдов, тренер по индивидуальной подготовке вратарей Марко Торениус, тренер по ОФП Юрий Жданов, тренер по ИФН Денис Коротышев и тренер-методист Ларс Юханссон.