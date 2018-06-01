Командующий рассказал о дежурстве подлодок подо льдами Арктики

Подводные лодки Северного флота на постоянной основе находятся подо льдами Арктики, выполняя там поставленные перед ними боевые задачи. Выполнение комплекса мероприятий по освоению Арктики - это одно из приоритетных направлений деятельности флота и военнослужащие с этим успешно справляются, рассказал командующий СФ адмирал Николай Евменов.

- Наши подводные лодки на постоянной основе присутствуют подо льдами Арктики. По понятным причинам не будем вдаваться в детали этой работы, но могу сказать, что она проводится на регулярной основе и Северный флот обладает колоссальным опытом подледного плавания и эксплуатации подводных и надводных кораблей в арктических условиях, - отметил адмирал Евменов в интервью газете "Красная звезда".

В последние годы моряки активно осваивают эти пространства. Уже стали обычными походы кораблей на острова Новосибирского архипелага, Новой Земли и архипелага Земли Франца-Иосифа. Здесь совершенствуется необходимая инфраструктура по эффективному изучению обстановки как в воздухе, так под водой и на воде. И, по словам командующего флотом, Северный флот еще раз подтвердил, что готов успешно решать любые задачи по защите российских интересов. Эти слова подтверждает деятельность СФ не только в Арктике но и в других районах Мирового океана.

Еще об одном последнем достижении Северного флота напомнил "РГ" начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга. 22 мая тяжелый ракетный подводный крейсер "Юрий Долгорукий" впервые за последжние годы совершил пуск сразу четырех межконтинентальных баллистических ракет "Булава". Успешная стрельба продемонстрировала готовность экипажа к решению поставленных задач, надежность подводного крейсера и самого ракетного комплекса.

Краснознаменный Северный флот начал свою историю от эскадры, созданной в 1733 году для защиты территорий Российской империи, морских торговых путей и промыслов на Белом море и побережье Кольского полуострова. Приказом главнокомандующего ВМФ России от 25 мая 2014-го годом образования Северного флота и определен 1733. День - 1 июня.