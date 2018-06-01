Коммунальными долгами петербуржцев займутся рабочие группы

Власти Петербурга возродят специальные рабочие группы для разъяснения спорных моментов, связанных со старыми коммунальными долгами горожан. Речь в первую очередь идет о задолженностях от трех лет и старше.

Как сообщили в пресс-службе городского жилищного комитета в настоящее время уже действует горячая линия по квартплате кол-центра ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство". Граждане могут получить консультацию по телефонам 576-66-11 и 576-65-11, а данные по проблемным адресам направляют в районные администрации для подготовки детальных письменных разъяснений.

Чиновники отмечают, что в последний месяц управляющие компании практически полностью отстранились от какой-либо разъяснительной работы с жильцами и прекратили отвечать на вопросы по истории долгов.

При этом у самих УК накопилось немало долгов перед ресурсоснабжающими организациями, и у поставщиков нет оснований для списания с них старых задолженностей старше трех лет, поэтому выпуск долговых счетов, в том числе 10-летней давности будет продолжен.