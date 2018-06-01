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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В многоэтажке Петербурга взорвался газ, один человек пострадал

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге на втором этаже дома №58 по улице Народной произошел взрыв газа.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, с ожогами госпитализирован один человек.

В Перми произошел взрыв в многоэтажном доме

По предварительным данным, в двухкомнатной квартире произошла разгереметизация газового баллона.

Прибывшие на место происшествия огнеборцы обнаружили, что в квартире горит обстановка на площади один квадратный метр. Чтобы полностью справиться с возгоранием им потребовалось меньше 20 минут.

Сейчас на месте работают дознаватели, которые выясняют все обстоятельства случившегося.

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