В многоэтажке Петербурга взорвался газ, один человек пострадал

В Петербурге на втором этаже дома №58 по улице Народной произошел взрыв газа.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, с ожогами госпитализирован один человек.

По предварительным данным, в двухкомнатной квартире произошла разгереметизация газового баллона.

Прибывшие на место происшествия огнеборцы обнаружили, что в квартире горит обстановка на площади один квадратный метр. Чтобы полностью справиться с возгоранием им потребовалось меньше 20 минут.

Сейчас на месте работают дознаватели, которые выясняют все обстоятельства случившегося.