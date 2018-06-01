В Калининграде пройдет всероссийский ювелирный конкурс

В Калининграде в четвертый раз пройдет всероссийский конкурс авторского ювелирного и камнерезного искусства под названием "Минералы мира в искусстве современных художников".

В нынешнем году конкурс решили посвятить минералогическому богатству и древним традициям обработки драгоценных, полудрагоценных и поделочных камней. Как сообщает пресс-служба музея, для работы в жюри приглашены высококвалифицированные эксперты из Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства (Москва), Санкт-Петербургского государственного института культуры, Союза художников России, Калининградского областного музея янтаря, АО "Ювелирная торговля Северо-Запада".

На конкурс представят свои работы художники из 16 регионов страны, их произведения будут оцениваться по пяти номинациям: "Минерал России 2018", "Художественное наследие России", "Орнамент. Между прошлым и будущим", "Лучшее произведение из янтаря", "3D технологии в современном искусстве".

Гран-при предназначено изделию, выполненному с большим техническим мастерством и совершенным воплощением авторской идеи. Итогом конкурса станет выставка, открытие которой состоится 8 июня в Музее янтаря, посетители смогут побывать на ней до 2 сентября.

Одним из ярких событий конкурсных дней станет открытие параллельной выставки изделий Анны и Олега Бариновых из Санкт-Петербурга, которые используют в произведениях ювелирного искусства уникальные технологии: литье, гравировку по металлу, резьбу по камню, миниатюрную флорентийскую мозаику. Их работы демонстрировались на престижных выставках в ведущих музеях России и за рубежом, многие находятся в коллекции Государственного Эрмитажа.

Традиционно в рамках конкурса состоится научный семинар и будет реализована образовательная программа для студентов Калининградского художественно-промышленного техникума.