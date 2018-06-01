Новости

На Вологодчине за "парение" с 1 июня оштрафуют на полторы тысячи 13:24
В Томске задержан заместитель мэра по капитальному строительству 13:23
В Иркутске задержан техдиректор компании, устроившей опасное шоу в ТЦ 13:22
Премьером Испании станет социалист 13:20
Пожару в Мытищах присвоили повышенный номер сложности 13:18
На Ставрополье покупателя патоки обманули на миллион рублей 13:16
Лето в Подмосковье началось с заморозков 13:13
Фото: бывшего мужа Дженнифер Энистон заподозрили в романе с Эммой Стоун 13:07
При пожаре в Иркутске погибли двое детей 13:05
Пожар на полигоне ТБО в Подмосковье потушен 13:01
Двое украинских диверсантов погибли в Донбассе 12:54
Мамы первенцев в Заполярье будут получать по 14000 рублей в месяц 12:46
Песков рассказал о "трафике" лидеров на ЧМ-2018 12:44
Лавров: РФ надеется на восстановление сотрудничества с США по мирному атому 12:44
В Кремле подтвердили переговоры о встрече Путина и Ким Чен Ына 12:43
В Кирове в первый день лета включили отопление 12:43
ЕС введет пошлины на американские товары с 1 июня 12:42
В Иркутске начали проверку по факту травмирования детей во время шоу 12:40
Киевский суд признал законным выдворение Саакашвили в Польшу 12:28
Объявлено имя главного тренера тульского "Арсенала" 12:27
В Калининграде пройдет всероссийский ювелирный конкурс 12:22
Северный выход станции метро "Спортивная" закрылся на ремонт 12:20
Цена нефти Urals выросла на треть 12:19
В Крыму завершено строительство первой очереди Сакской ТЭЦ 12:19
Стала известна цена кроссовера Toyota C-HR с полным приводом 12:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Анна Кузнецова: Все, что касается детства, не допускает экспресс-решений
Анна Кузнецова: Все, что касается детства, не допускает экспресс-решений
4 июня в медиацентре "РГ" обсудят поправки в Воздушный кодекс
4 июня в медиацентре "РГ" обсудят поправки в Воздушный кодекс
Сергей Собянин: Книжный фестиваль - самый добрый и теплый праздник Москвы
Сергей Собянин: Книжный фестиваль - самый добрый и теплый праздник Москвы
01.06.2018 12:22
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Калининграде пройдет всероссийский ювелирный конкурс

Текст: Антон Локтев (Калининград)

В Калининграде в четвертый раз пройдет всероссийский конкурс авторского ювелирного и камнерезного искусства под названием "Минералы мира в искусстве современных художников".

В нынешнем году конкурс решили посвятить минералогическому богатству и древним традициям обработки драгоценных, полудрагоценных и поделочных камней. Как сообщает пресс-служба музея, для работы в жюри приглашены высококвалифицированные эксперты из Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства (Москва), Санкт-Петербургского государственного института культуры, Союза художников России, Калининградского областного музея янтаря, АО "Ювелирная торговля Северо-Запада".

Фото: Пресс-служба Калининградского музея янтаря
Гран-при янтарной биеннале в Калининграде получил "Стоунхендж"

На конкурс представят свои работы художники из 16 регионов страны, их произведения будут оцениваться по пяти номинациям: "Минерал России 2018", "Художественное наследие России", "Орнамент. Между прошлым и будущим", "Лучшее произведение из янтаря", "3D технологии в современном искусстве".

Гран-при предназначено изделию, выполненному с большим техническим мастерством и совершенным воплощением авторской идеи. Итогом конкурса станет выставка, открытие которой состоится 8 июня в Музее янтаря, посетители смогут побывать на ней до 2 сентября.

Одним из ярких событий конкурсных дней станет открытие параллельной выставки изделий Анны и Олега Бариновых из Санкт-Петербурга, которые используют в произведениях ювелирного искусства уникальные технологии: литье, гравировку по металлу, резьбу по камню, миниатюрную флорентийскую мозаику. Их работы демонстрировались на престижных выставках в ведущих музеях России и за рубежом, многие находятся в коллекции Государственного Эрмитажа.

Традиционно в рамках конкурса состоится научный семинар и будет реализована образовательная программа для студентов Калининградского художественно-промышленного техникума.

Главное сегодня

В МВД объяснили 1,5 млн недействительных российских паспортов
ЦБ отозвал лицензию у Бум-Банка
Новый дорожный знак вводят в России с 1 июня
Премьер Грузии отказался уходить в отставку
МИД Нидерландов допустил ответственность Киева за крушение MH17