В Петербурге стартовал Всероссийский детский фестиваль "Киноостров"

В петербургском киноцентре "Родина" прошла торжественная церемония открытия IX Всероссийского детского кинофестиваля "Киноостров". В этом году его тема - "Точка на карте".

- Больше ста картин прислали к нам на кинофестиваль со всей России, - рассказала директор Всероссийского детского кинообразовательного конкурса "Киноостров" Анна Савчук. - В шорт-лист вошло, конечно, значительно меньше работ, но зато в этом году у нас впервые заработала специальная международная платформа Cinemaland, и в этом году у ребят появляется уникальная возможность посмотреть фильмы детских студий Пакистана, Кении, ЮАР, США, Латвии, Казахстана, Грузии, Армении, Испании и многих других. Это совершенно удивительный взгляд на историю своих стран, на то, что там происходит сегодня. Думаю, это будет интересно и взрослым, и юным зрителям.

Фильмы конкурсной программы фестиваля будут демонстрироваться в малом зале киноцентра "Родина" по субботам и воскресеньям начиная с полудня, вход свободный. А у ребят, которые отправятся в лагерь "Киноостров", такая возможность будет каждый день.

Отметим, что гран-при фестиваля по традиции присуждают сами дети. "Российская газета" как давний партнер "Киноострова" учредила собственный диплом, его обладатель станет известен на церемонии закрытия 18 июня. Призы в остальных номинациях определит профессиональное жюри, которое возглавляет режиссер, писатель и продюсер, заслуженный деятель искусств России Владимир Алеников.

Нескольким поколениям зрителей хорошо знакома дилогия Аленикова "Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные" и "Каникулы Петрова и Васечкина". В этом году первая из картин отмечает юбилей - 35 лет с момента выхода на экраны. Естественно, в этом году церемония открытия "Киноострова" не обошлась без праздничного показа полюбившейся ленты. А ее автору преподнесли необычный подарок. Если пять лет назад, к 30-летию фильма, Аленикову досталась настоящая именная звезда "Петров и Васечкин", то на сей раз бюро авторских сладостей Buro Vkusa вручило режиссеру сертификаты на право обладания рецептурой уникальных шоколадных конфет и плиток ручной работы, также названных в честь его героев.

Заметим, что приключения Петрова и Васечкина вовсе не ограничиваются двумя фильмами. Персонажи эти возникли задолго до выхода картин и впервые появились в выпусках журнала "Ералаш" - правда, сначала поодиночке, Алеников не сразу их соединил. А несколько лет назад появилась целая серия книг, где двое друзей добираются до Антарктиды, Африки и Колумбии.

- Книжка, которая вышла совсем недавно - это "Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа". Они едут на экскурсию по лермонтовским местам, в Пятигорск, и там, конечно же, с ними происходят совершенно невероятные события. Не хочу все рассказывать. Я очень надеюсь, что эта книжка станет фильмом, - рассказал Алеников.

Режиссер признался, что долго не хотел возвращаться к своим давним персонажам, но в конце концов его сподвигла на это "куча детских писем":

- В какой-то момент я подумал, что раз уже нынешние дети спустя десятилетия мне пишут, раз им так нравятся эти герои, значит чем-то они их подкупают. Пару месяцев назад 13-летняя девочка прислала огромное письмо о том, как она прочла эти книги, после чего посмотрела фильмы, и это лучшее, что с ней произошло. Поэтому где-то лет пять назад я подумал: раз герои по-прежнему вызывают такой отклик, я просто не имею права не продолжить их приключения.

Владимир Алеников о детском кино

Хорошее детское кино снимать намного труднее, чем взрослое. Это мало кто умеет, потому что работать с детьми неизмеримо сложнее, чем с профессиональными артистами. Напрасно думают, что дети от природы замечательные артисты, живые и непосредственные. Неправда. Ничего подобного. Дети могут замечательно фальшивить, наигрывать, перебарщивать - вот это они делают потрясающе. А сделать так, чтобы они были на экране естественными, органичными, самими собой, вот в этом и есть самая большая трудность и самое большое искусство режиссера. Советская власть это понимала и всячески поддерживала детское кино, которое сейчас у нас находится, к сожалению, в полном, как бы помягче выразиться… Затишье? Причем это затишье длится уже четверть века. Да, на Западе делают немало прекрасных детских картин, но порой просто обидно, ведь у нас хватает чудесных персонажей и историй, взять тот же фольклор. Если будет достойная поддержка от государства, таланты найдутся. И у меня есть очень талантливые студенты во ВГИКовской мастерской жанрового кино, которых я специально двигаю в этом направлении.