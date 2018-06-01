Аксенов: Четверть туристов приезжают в Крым с Украины

23 процента туристов, посетивших Республику Крым с начала 2018 года - это граждане Украины. Об этом написал на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксенов.

Поток украинцев, проводящих отпуск на полуострове, либо навещающих своих родственников, не иссякает, несмотря на искусственные препоны, запугивание со стороны официального Киева и страшилки про отдых в Крыму.

В целом же, по словам Аксенова, за пять месяцев в Крыму отдохнули 1 148,4 тысячи туристов, что на 28 процентов превышает прошлогодние показатели.

- Инфраструктурные шедевры Крыма уже реально работают на экономику полуострова, - отметил Аксенов, имея в виду заработавшие в нынешнем году новый терминал аэропорта Симферополь и автодорожную часть Крымского моста.

- Треть отдыхающих прибыли авиатранспортом, - отметил Аксенов. - За две недели мая 17 процентов от общего потока туристов приехали к нам по Крымскому мосту. Это впечатляет.

Традиционным для последних лет остается распределение турпотока: более 50 процентов отдыхающих отдают предпочтение Южному берегу Крыма, 22 процента - западному побережью с его роскошными песчаными пляжами, 10 процентов останавливаются на востоке, еще 15 выбирают другие районы.

- По данным Ростуризма, Крым лидирует по внутрироссийским направлениям. Туризм играет важную роль в социально-экономической жизни Крыма. Для приморских городов и поселков эта отрасль является бюджетообразующей. Мы надеемся, что по итогам года туристический сезон будет более успешным, чем в предыдущие годы, - резюмировал Аксенов.