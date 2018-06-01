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01.06.2018 15:52
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Астраханских выпускников не допустили к ЕГЭ из-за ошибки педагогов

Текст: Елена Мелихова (Астрахань)
В Астраханской области разгорелся скандал, связанный с ЕГЭ по математике. Восемь выпускников не смогли сдать обязательный выпускной экзамен из-за ошибки педагогов. Выход из ситуации нашли во время собрания, организованного региональным министерством общего и профессионального образования: ребятам предоставят возможность сдать профильный экзамен вместо базового. А в случае неудовлетворительных оценок, ЕГЭ можно будет пересдать.

Выпускники Трехпотокской средней школы, придя в положенный день на ЕГЭ по математике, обнаружили, что их в списках нет. Как оказалось, учебное заведение, в которой обучались одинадцатиклассники в селе Три Потока, неправильно подала сведения о выборе школьниками уровня и вместо базового заявило профильный.

В ходе проверки, инициированной областным министерством общего и профессионального образования, выяснилось: ошибка закралась на этапе переноса сведений из заявлений школьников в региональную информационную систему.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
ЕГЭ по профильной математике напишут более 420 тысяч выпускников

Как пояснили в региональном министерстве образования, именно по этой причине их и не внесли в список учеников, сдающих базовую математику. Соответственно, на пункт проведения экзамена выпускников не пропустили на законных основаниях.

- Конечно, дети не виноваты! Мы предложили им выбор: либо сдать профильную математику 1 июня, так как они внесены именно в эти списки, либо писать работу по базовой в резервные сроки (25 июня), - сообщила заместитель министра образования и науки Астраханской области Елена Дудина после проведения служебной проверки и экстренно созванного собрания родителей, учеников и педагогов.

В итоге 11-классники приняли решение все же попробовать свои силы и написать ЕГЭ по математике профильного уровня. Однако, если они не сдадут профильную математику, потому что не готовились к ней (а задания здесь на порядок сложнее), то будут иметь право пересдать экзамен в резервный день 25 июня, выбрав либо профильный, либо базовый уровень.

Тем временем в минобразования пообещали наказать виновных в сложившейся ситуации.

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