Астраханский ФК "Волгарь" ждет перезагрузка

Теперь основная задача, которую поставил глава региона перед региональным министерством спорта и физической культуры, не только сохранение команды, но и формирование нового состава из перспективных астраханских футболистов. А ведь сейчас она практически полностью состоит из иногородних.
- Уже с сентября планируется торжественный запуск академии футбола. Талантливых ребят будем поддерживать. И как только костяк команды создадим, можно будет ставить задачу о выходе в высшую лигу. Это будет стимул для наших молодых астраханских футболистов, - уверен Александр Жилкин.
Напомним, ранее Российский футбольный союз (РФС) отказал астраханскому ФК в получении лицензии из-за отсутствия финансовых гарантий, требуемых регламентом ФНЛ. С сентября 2017 года клуб лишился финансирования главного спонсора - российской компании "Газпром", из-за чего вся бюджетная нагрузка легла на руководство региона.
К сожалению, в ближайшем сезоне "Волгарь" не сможет участвовать в Футбольной национальной лиге, но он останется в Профессиональной футбольной лиге.
- Сегодня мы не ликвидируем клуб "Волгарь", он остается, только будет играть во втором дивизионе. Необходимые для участия команды в ФНЛ средства, мы не можем выделить из бюджета, потому что их гораздо важнее направить, например, на ремонт одного из отделений в инфекционной больнице или другие социальные нужды региона, - сказал Александр Жилкин.
Подчеркнем, что несмотря на то, что "Газпром" в этом сезоне не будет финансировать астраханский клуб, компания сохраняет все планы по инвестициям в регион. В частности, продолжится реализация важнейшего направления по газификации северных районов области, будет построен ледовый дворец, многофункциональные спортивные площадки. А осенью "Газпром" начнет строительство в районе Бабаевского спортивного комплекса с бассейном.