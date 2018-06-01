Астраханский ФК "Волгарь" ждет перезагрузка

Астраханский футбольный клуб "Волгарь" ждет перезагрузка. Он будет сохранен, но станет играть во втором дивизионе. Об этом сообщил губернатор Астраханской области Александро Жилкин.

Теперь основная задача, которую поставил глава региона перед региональным министерством спорта и физической культуры, не только сохранение команды, но и формирование нового состава из перспективных астраханских футболистов. А ведь сейчас она практически полностью состоит из иногородних.

- Уже с сентября планируется торжественный запуск академии футбола. Талантливых ребят будем поддерживать. И как только костяк команды создадим, можно будет ставить задачу о выходе в высшую лигу. Это будет стимул для наших молодых астраханских футболистов, - уверен Александр Жилкин.

Напомним, ранее Российский футбольный союз (РФС) отказал астраханскому ФК в получении лицензии из-за отсутствия финансовых гарантий, требуемых регламентом ФНЛ. С сентября 2017 года клуб лишился финансирования главного спонсора - российской компании "Газпром", из-за чего вся бюджетная нагрузка легла на руководство региона.

К сожалению, в ближайшем сезоне "Волгарь" не сможет участвовать в Футбольной национальной лиге, но он останется в Профессиональной футбольной лиге.

- Сегодня мы не ликвидируем клуб "Волгарь", он остается, только будет играть во втором дивизионе. Необходимые для участия команды в ФНЛ средства, мы не можем выделить из бюджета, потому что их гораздо важнее направить, например, на ремонт одного из отделений в инфекционной больнице или другие социальные нужды региона, - сказал Александр Жилкин.

Подчеркнем, что несмотря на то, что "Газпром" в этом сезоне не будет финансировать астраханский клуб, компания сохраняет все планы по инвестициям в регион. В частности, продолжится реализация важнейшего направления по газификации северных районов области, будет построен ледовый дворец, многофункциональные спортивные площадки. А осенью "Газпром" начнет строительство в районе Бабаевского спортивного комплекса с бассейном.