В Астраханской области на батутном аттракционе пострадали дети

В Астраханской области на батуте получили травмы дети. В отношении хозяина аттракциона возбуждено дело, сообщили в прокуратуре региона.

ЧП произошло в городе Знаменске. По версии следствия, конструкция была плохо закреплена, во время сильного ветра ее перевернуло. В этот момент на батуте находились двое детей - пяти и семи лет.

Они получили телесные повреждения и были госпитализированы. Их жизни ничего не угрожает.

По словам представителя прокуратуры Астраханской области Юлии Свитиной, возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

Расследование дела прокуратура области взяла на контроль.