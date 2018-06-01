В Крыму завершено строительство первой очереди Сакской ТЭЦ

В Крыму завершено строительство первой очереди Сакской теплоэлектроцентрали, оборудование которой готово к работе и поставке электроэнергии в энергосистему полуострова.

Станция построена в рекордно короткие сроки - первый этап, предполагающий выдачу в энергосети мощности 90 мегаватт, занял всего восемь месяцев. Для сравнения, обычно на строительно-монтажные работы на подобных объектах и подготовку документации уходит около двух лет. Сократить сроки удалось благодаря внедрению передовых технологий и круглосуточной работе подрядчиков: после завершения светового дня на стройплощадке включались осветительные вышки, которые питала электроэнергией действующая Сакская ТЭЦ, и работы продолжались. Жесткий график строительства позволяет закончить строительство за 13 месяцев вместо 31 нормативного, сообщили "РГ" в пресс-службе компании "КРЫМТЭЦ",

- Завершение строительства первой очереди - грандиозное событие не только для нашей компании, но и для всего Крыма, - говорит генеральный директор АО "КРЫМТЭЦ" Тарас Целый. - Хотя это промежуточный этап: перерезать "красную ленточку" и радоваться успехам мы будем в ноябре, когда полностью завершим строительство, и ТЭЦ выйдет на полную мощность - 120 мегаватт.

Напомним, Сакская ТЭЦ стала первым в России объектом генерации, который работает исключительно на отечественном оборудовании, в том числе выпущенном специально для этого проекта. В частности, турбины ГТА-25 производства "ОДК-Пермские моторы", которые работают на газовых и нефтяных месторождениях, а в определенных модификациях их используют на самолетах Ту-204.

Для конфигурации, использованной на Сакской ТЭЦ, они произведены впервые. Уникальность их в том, что по своим параметрам и характеристикам турбины скомпанованы для применения в парогазовом цикле. В отличие от других строящихся на территории Крыма станций, Сакская ТЭЦ будет генерировать не только электрическую, но и тепловую энергию, себестоимость которой, благодаря когенерационному циклу и экономичности оборудования, будет низкой. Это позволит существенно снизить стоимость отопления для населения - ТЭЦ отапливает 93 процента города Саки.