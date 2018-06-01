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Проект: В регионах

В Майкопе открылся уникальный музей "Математический парк"

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
В Майкопе с участием главы РА Мурата Кумпилова на территории Республиканской естественно-математической школы (РЕМШ) состоялось открытие музея математики под открытым небом, который назвали "Математическим парком".
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

Первый в России уникальный образовательный проект реализован РЕМШ совместно с Математическим институтом имени Владимира Стеклова Российской академии наук при финансовой поддержке правительства РА.

В торжественной церемонии открытия "Математического парка" также приняли участие вице-президент Российской академии наук, академик Валерий Козлов, председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, министр образования и науки РА Анзаур Керашев, ректор АГУ Рашид Хунагов, директор РЕМШ Дауд Мамий, заведующий лабораторией популяризации и пропаганды математики Математического института имени В. А. Стеклова РАН Николай Андреев, представители республиканских и муниципальных органов власти, педагоги и учащиеся.

Фото: Алексей Гусев
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Глава Адыгеи поздравил собравшихся с появлением уникального объекта - "Математического парка" - и высоко оценил деятельность РЕМШ, которая является одной из передовых образовательных площадок страны.

- Такие проекты помогают привить детям любовь к точным наукам, развивают любознательность, способности школьников. И сегодня мы гордимся успехами воспитанников РЕМШ. Главное - вы открываете перспективы для талантливых школьников из самых отдаленных населенных пунктов. Есть немало примеров, когда учащиеся становятся победителями и призерами олимпиад, поступают в престижные высшие учебные заведения. В свою очередь власти республики всегда готовы поддерживать интересные идеи и проекты, которые направлены на повышение качества и доступности образования", - отметил Мурат Кумпилов.

Валерий Козлов считает, что создание "Математического парка" в Адыгее имеет символичное значение и отражает стремление республиканской власти выявлять и поддерживать одаренных детей, развивать интеллектуальный и творческий потенциал молодежи.

- Дать возможность молодежи реализовать свой потенциал в России - наша общая задача. Принятая Стратегия научно-технологического развития страны требует фундаментальной подготовки молодых людей. Считаю, что технологический прорыв смогут сделать только талантливые и целеустремленные ребята, которые учатся в таких образовательных организациях, как РЕМШ, - сказал Валерий Козлов.

Директор РЕМШ Дауд Мамий поблагодарил руководство республики и всех участников проекта за поддержку в его реализации и рассказал о том, как шла работа по созданию математического музея под открытым небом.

Он представляет собой необычную площадку с математическими арт-объектами, которые визуализируют многие задачи и теоремы. Каждый посетитель музея также может попробовать на практике решить математическую задачу известного математика, члена Петербургской академии наук Леонарда Эйлера о семи кенигсбергских мостах.

Подробно о каждом из арт-объектов и схеме "Математического парка" рассказали учащиеся РЕМШ, которые провели по нему первую экскурсию для почетных гостей. Одной из достопримечательностей музея станет кленовая аллея. Первые деревья здесь посадили Мурат Кумпилов и Валерий Козлов.

В завершение мероприятия состоялась церемония награждения учащихся РЕМШ - призеров всероссийских олимпиад школьников, а также победителей первой семейной математической олимпиады и олимпиады по математике среди учителей.

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