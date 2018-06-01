В Севастополе на новом МРК с "Калибрами" подняли Андреевский флаг

В Севастополе малый ракетный корабль "Вышний Волочек" усилил Черноморский флот "Калибрами-НК", войдя в состав старейшего корабельного соединения ЧФ. Торжества, посвященные этому событию, начались с освящения Андреевского флага корабля в храме Архистратига Михаила.

Выполнив предписанный церемониал, командир МРК капитан 2 ранга Дмитрий Сухарь после оглашения приказа Главкома ВМФ поднял Андреевский флаг. Начальник штаба ЧФ-первый заместитель командующего флотом контр-адмирал Виктор Лиина поздравил черноморцев с эти событием.

- Новейший ракетный корабль усилил наш флот, - сказал он. - Пожелаю успешного возвращения корабля из походов. А они начнутся уже в самое ближайшее время. Как и отработка учебно-боевых задач.

Малые ракетные корабли проекта 21631, строящиеся по заказу ВМФ на Зеленодольском судостроительном заводе с 2010 года, относятся к многоцелевым кораблям, оснащенным самыми современными образцами высокоточного ракетного, артиллерийского, зенитного, противодиверсионного вооружения. Яков Кушнир, первый главный конструктор проекта 21631, выполненного Зеленодольским проектно-конструкторским бюро, убежден: на Каспии сегодня ни у одной из стран похожих боевых средств нет. Кораблей такой модификации с относительно скромным водоизмещением и несущих на борту столь солидный набор вооружения, нет и в составе военных флотов стран НАТО. Зато такие корабли теперь есть не только на Каспии, но и на Балтийском (куда черноморцы передали МРК "Зеленый Дол" и "Серпухов") и Черноморском флотах.

- Приоритеты "Буянов-М" - их малая осадка, дающая возможность плавания на мелководье, небольшое водоизмещения, но при этом достаточно мощное боевое снаряжение, включающее комплексы "Калибр-НК", уже показавшие свою высокую эффективность, - говорит Яков Кушнир.

Он вспоминает, что еще во время разработки проекта скептики высказывали сомнения в перспективах будущего корабля и утверждали, что в таком небольшом корпусе будет невозможно разместить сколько-нибудь солидное оружие. Что корабль, строящийся для морского флота, не справится с серьезной морской волной. А он справился. В активе МРК "Зеленый Дол" и "Серпухов", которые проходили "обкатку" на ЧФ - не только по две боевые службы в Средиземном море, но и межфлотский переход в водах Атлантики из Севастополя в Балтийск. Так что МРК проекта 21631 доказали на практике свою эффективность и преодолел все преграды на пути к серийному производству.

В тендере на строительство кораблей проекта 21631 участвовали девять судостроительных предприятий, но выиграл подряд Зеленодольский судостроительный завод им. А. М. Горького, с которым военное ведомство и подписало контракт.

- Их будет двенадцать, - сообщил генеральный директор АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" Александр Карпов.

От своего прототипа - малого артиллерийского корабля проекта 21630 "Буян" - МРК с литерой М отличается увеличенным водоизмещением (949 против 500 тонн), а также обновленным комплектом вооружения, в состав которого вошли и получившие известность после военной кампании в Сирии "Калибры".

Кстати, как утверждает генеральный директор Зеленодольского ССЗ Ренат Мистахов, интерес к российскому кораблю сегодня проявляют иностранные специалисты, впечатленные уверенным применением ракетного высокоточного оружия МРК в ходе боевой операции в Сирийской Арабской Республике.

- О "Буяне-М" можно сказать: маленький снаружи, большой внутри, - говорит Яков Кушнир.

Эту мысль подтверждают и командиры Черноморского флота. По словам специалистов, еще пару десятков лет назад внутренние помещения подобных кораблей были куда теснее. Например, блок-каюта офицерского состава (корабль состоит из блоков, сформированных из секций) рассчитана на размещение двух человек, тогда как раньше сюда селили четверых. Площадь помещения - десять квадратных метров, для двоих вполне комфортно. Каюту командира и вовсе разделили на зоны - рабочий кабинет, спальную зону, санузел. Единственное неудобство - помещения выполнены без привычных для надводных кораблей иллюминаторов. По словам Якова Кушнира, таково требование стелс-технологий, которые активно применялись при формировании корпуса этого МРК.

- Пополнение Черноморского флота новым кораблем станет очередным практическим шагом в обновлении корабельного состава флота носителями высокоточного оружия, - отметил главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королев, побывавший на днях в Севастополе. - При проектировании и строительстве малого ракетного корабля "Вышний Волочек" реализованы требования ВМФ к оснащению надводных кораблей самым современным радиотехническим вооружением, ракетным и артиллерийскими комплексами. Это замечательно, что черноморцы начинают летний период обучения со значимого события - подъема Андреевского флага на новейшем корабле. Уверен, что его экипаж проявит все полученные знания и практическую подготовку для освоения малого ракетного корабля "Вышний Волочек" и приступит к выполнению задач в составе Черноморского флота.

Справка "РГ"

МРК "Вышний Волочек" является шестым кораблем модернизированной серии "Буян-М". Малые ракетные корабли проекта 21631 предназначены для охраны и защиты экономической зоны государства. Оборудованы новейшим оружием большой дальности - универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК". Они способны действовать как одиночно, так и в составе однородных и разнородных группировок сил ВМФ в различных морских районах. По уже сложившейся традиции кораблям проекта 21631 присваиваются имена старинных российских городов. По данным проектанта, водоизмещение кораблей составляет около 1000 тонн, скорость - 23 узла, численность экипажа - свыше 50 человек, автономность - 10 суток без дозаправки.