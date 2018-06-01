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01.06.2018 11:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Челябинский суд прописал экс-сенатору Цыбко строгий режим

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Сегодня в Челябинском областном суде завершилось апелляционное рассмотрение уголовного дела экс-сенатора Константина Цыбко, лишенного неприкосновенности по делу о взятках на сумму 27,5 миллионов рублей. Приговор суда первой инстанции вступил в законную силу с небольшим уточнением - отбывать наказание осужденному предписано в колонии строгого режима, сообщили в пятницу в судебной инстанции.

Фото: kabar.kg
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- С этого момента приговор Озерского городского суда считается вступившим в законную силу, - сообщила руководитель пресс-службы Челябинского областного суда Евгения Нациевская. - Осужденного должны этапировать из СИЗО в колонию, где он будет отбывать назначенное наказание.

Апелляционное рассмотрение дела экс-сенатора растянулось на рекордные для областного суда семь месяцев. Этому способствовали многочисленные ходатайства подсудимого и его защиты об отводе судей, изменения меры пресечения, личном участии в процессе, а также о приобщении к делу медицинских документов о состоянии здоровья Цыбко, по версии защиты, подорванного в условиях изоляции.

Однако суд удовлетворил лишь некоторые из них, предоставив Константину Цыбко возможность присутствовать в процессе посредством видеоконференцсвязи.

Как уже сообщала "РГ", за получение взяток в особо крупном размере Озерский городской суд в августе прошлого года приговорил экс-сенатора к девяти годам лишения свободы со штрафом в размере 70 миллионов и лишением права занимать государственные должности еще на три года.

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В поле зрения УФСБ по Челябинской области чиновник попал еще в 2012 году. В ходе следствия по делу о хищениях 22 миллионов бюджетных рублей против него дал показания обвиняемый сити-менеджер Озерска Евгений Тарасов, сообщивший, что на преступление пошел, чтобы расплатиться с Цыбко за помощь в назначении на пост, и в 2011 году передал ему не менее 17,5 миллионов рублей. Однако получение части этой суммы суд впоследствии счел недоказанным.

Аналогичные показания дал против сенатора магнитогорский бизнесмен Олег Лакницкий, который годом позже заплатил Цыбко десять миллионов рублей. По его словам, деньги он передал сенатору за содействие в продвижении бизнеса на территории Озерска. В 2015 году эти показания обернулись для Лакницкого приговором за дачу взятки и 30-миллионным штрафом. Однако он вновь повторил их в судебном процессе по делу экс-сенатора.

Сегодня растянувшееся на годы рассмотрение скандального дела можно считать завершенным, однако защита, все это время добивавшаяся полного оправдания экс-сенатора, намерена подать на приговор кассационную жалобу в президиум Челябинского областного суда.

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