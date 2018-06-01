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01.06.2018 15:18
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Корейским партнерам по "Иннопрому" показали уральские предприятия

Текст: Екатерина Призова

В рамках международной промышленной выставки "Иннопром", которая 9-12 июля пройдет в Екатеринбурге, для корейских партнеров организовали выездные экскурсии на предприятия Свердловской области.

Фото: Гульназ Данилова
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Этой возможностью уже воспользовались участники делегацией Корейской ассоциации международной торговли, сообщает департамент информполитики губернатора. Гости побывали, в частности, на одном из ведущих российских предприятий по производству электротехнического оборудования, посетили площадку особой экономической зоны "Титановая долина" в Арамиле, якорным резидентом которой будет завод гражданской авиации.

"Мы уверены, что благодаря "Иннопрому", Свердловская область станет узнаваемой для потенциальных инвесторов из Республики Корея. Сегодня мы видим серьезный потенциал для расширения сотрудничества. Среди перспективных направлений - межвузовская кооперация и сотрудничество в сфере высоких технологий", - говорит региональный министр международных и внешнеэкономических связей Василий Козлов.

Напомним, Корея в этом году является страной-партнером выставки "Иннопром". Экспозиция республики представит более 100 компаний и организаций. Планируется, что для демонстрации привезут передовое промышленное оборудование и технологические инновации.

Всего в качестве экспонентов и участников деловых мероприятий заявлено более сотни стран.

Кстати

Одновременно с "Иннопромом" в Екатеринбурге пройдет также пятое Российско-Китайское ЭКСПО.

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