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01.06.2018 09:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урал пришли июньские снегопады

Текст: Татьяна Воробьева

Сразу в нескольких регионах Уральского федерального округа в первый день лета выпал снег. Например, в Екатеринбурге и области его было немного - он быстро растаял. На Ямале же осадки были существенные, там установился временный снежный покров.

Фото: Нина Зотина / РИА Новости
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"Утром из-за погоды не отправился по маршруту вертолет Салехард - Лабытнанги. Также объявлены задержки на рейсах Салехард - Яр-Сале - Новый Порт - Мыс Каменный и Салехард - Питляр - Мужи - Горки. В аэропорту отмечают, что если сегодня погода не наладится, рейсы перенесут на завтра", - передает пресс-служба правительства ЯНАО.

Как сообщил замдиректора Ямалавтодора Дмитрий Павлов, службы переведены на усиленный режим работы, на загородные трассы вышла спецтехника, дороги обрабатывают противогололедными материалами.

В соседних регионах погода лучше, но ненамного. Так, передает Уралгидрометцентра, в Свердловской области - дождь и мокрый снег, местами заморозки до минус четырех и порывистый ветер. В ближайшие пару дней сохранится примерно такая же погода.

"Ночью и утром 2-3 июня местами в Свердловской области и Пермском крае, в горах и низинах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от нуля до минуса четырех градусов по Цельсию. Ночью 2-3 июня в большинстве районов Курганской области также заморозки, но до минуса трех", - сообщают синоптики.

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