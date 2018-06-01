Театральные премьеры, открывающие занавес будущего

Слова "Впервые в России" привычны на афишах Екатеринбурга. Я сейчас говорю даже не о здешнем Центре современной драматургии, где талантливая команда учеников Николая Коляды обогащает новыми пьесами репертуар театров страны и мира. Обратим внимание на музыкальные подмостки одной из самых креативных культурных столиц страны.

В Екатеринбургском театре оперы и балета прошумела премьера "Снежной королевы" - музыку создал по заказу театра Артем Васильев, более известный как автор саундтреков для кино, в содружестве с худруком екатеринбургского балета Славой Самодуровым. Впервые в России здесь поставили оперы "Граф Ори" Россини, "Сатьяграха" Гласса и - в полном сценическом варианте - "Пассажирка" Вайнберга. Недавняя премьера "Греческих пассионов" Богуслава Мартину закрепила новую репертуарную политику театра, активно осваивающего оперное наследие ХХ века. Памятуя о нервной обстановке вокруг любого обращения к каноническим сюжетам, театр пригласил консультантом игумена Вениамина (Райникова), и тот согласился, что из этой оперы "можно сделать самые разные выводы - как, впрочем, из всего, что глубоко и неоднозначно". В этой открытости смыслов, в обращении к самостоятельной мысли зрителей сила спектакля, который режиссер Тадеуш Штрассбергер решает по брейгелевскому принципу, густо населив сцену разнохарактерными персонажами и глубоко погружая нас в сельский быт Моравии, где развивается конфликт между слепой максималистской верой, корыстным расчетом и простым житейским разумом.

Приближение к современной жизни оперных сцен продолжит объявленная на 2019 год первая в России постановка оперы венгерского композитора Петера Этвёша "Три сестры" по Чехову, премьера которой прошла в Лионе в 1998 году. Театр уже приучил публику ждать от него не только хитовых "Травиат" и "Кармен", но и приобщения к потоку новой музыки.

Сосед уральского Оперного дома Свердловский театр музыкальной комедии всегда был "лабораторией оперетты", которая постепенно переформатировалась в "лабораторию мюзикла". Год назад Алексей Франдетти первым после юного Станиславского поставил здесь "Микадо" популярнейших в мире, но мало кому известных в России Гилберта и Салливана; он же осуществил постановку бродвейского мюзикла Майкла Джона Лакьюзы "Бернарда Альба", он же впервые на русском языке поставил "Эвиту" Эндрю Ллойда Уэббера в версии semi stage - так убедительно и сильно, что уже трудно вообразить иное воплощение легендарной рок-оперы.

Это история актрисы, ставшей первой леди Аргентины и символом нации, предметом поклонения экзальтированных толп. В волнах хорошо срежиссированного народного экстаза тонет скепсис студента Че (Игорь Ладейщиков), чей пафос "Не сотвори себе кумира!" кажется неуместным в море общего обожания. Эвиты давно нет на свете, ее образ отделился от реально существовавшей Эвы Перон, стал символом духовного единения Аргентины, идеалом. В этих категориях написана рок-опера, так - на языке яростных конфликтов и броских символов - поставил ее Алексей Франдетти, так играет ее прима Свердловской музкомедии Татьяна Мокроусова: амбициозная молодая женщина выбивается из "низов" к вершинам славы и власти, становится защитницей бесправных и страждущих. Как и в бродвейском оригинале, главное содержание спектакля - в музыке, обессмертившей имя Эвиты. Именно она - главная героиня, а безупречный оркестр (Борис Нодельман) и великолепный хор (Светлана Асуева) - полноправные участники экспрессивного музыкального действа, тоже открытого для самостоятельных размышлений зрителя. Сделано без оглядки на классический фильм Алана Паркера с его попыткой психологизма - получилось, на мой взгляд, динамичнее, выразительнее, даже осмысленнее. Премьера стала для театра экзаменом на совершенство.

Возрождением другой музыкальной легенды - рок-оперы "Орфей & Эвридика”Александра Журбина - мы также обязаны Свердловской музкомедии. Впервые в России она аранжирована не для рок-группы, а для большого симфонического оркестра с включением электроники, и поставлена с бродвейским сценическим размахом. Вечную историю о любви и гордыне режиссер Кирилл Стрежнев перенес в некое постапокалиптическое пространство, где человеческая раса все начинает познавать сызнова. Павел Каплевич придумал этот мир так, что спектакль становится подобен новому "Аватару" с его космическим масштабом и хрупкой лирической интонацией. При этом мы остаемся в рамках задуманного автором жанра - рок-шоу с его светомузыкой (она и создает ощущение космоса) и эффектными звездными выходами Орфея (Никита Кружилин с его серебряным тенором), Эвридики (щедро одаренная Юлия Дякина), Харона (спортивный Игорь Ладейщиков летает в пространстве сцены, как примат по лианам, напоминая о времени действия - заре людского рода, и умудряясь выдавать ровный, сильный, агрессивный вокал).

Это все не просто творческая смелость - это установка на победу. И здесь не могу не сказать о роли личности в истории, о моторах взлета - директорах Андрее Шишкине (ЕАТОиБ) и Михаиле Сафронове (Музкомедия). Эксперименты такой сложности требуют безусловной уверенности в силах своих творческих команд. Никто в России не отваживался браться петь "Графа Ори" Россини - в Екатеринбурге спели, спектакль стал сенсацией в масштабах страны и взял "Золотую маску". Триумфально завершились риски с операми Гласса, Вайнберга и Мартину - они не просто состоялись у нас, но и завоевали публику: попробуйте попасть на ту же "Сатьяграху". Бесстрашно и активно формируют новый - на мировом уровне - тип жанра мюзикла в Свердловской музкомедии. Провинциальные премьеры дают столицам урок: работают не на застойный статус кво, а на перспективу.