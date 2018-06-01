На Урале водитель сбил сотрудника "скорой" из-за конфликта на дороге

В Екатеринбурге около больницы на улице Серафимы Дерябиной сегодня произошел конфликт, в результате которого пострадал водитель бригады "скорой помощи". По факту инцидента уже начата проверка.

В Сети есть короткое видео, снятое очевидцем из окна здания неподалеку: на записи видно, как после попытки выяснить отношения с медперсоналом на словах водитель внедорожника начинает движение и врезается в сотрудника "скорой" - ударяет бампером ему в корпус. Пострадавший мужчина отходит в сторону и садится на бордюр, а джип уезжает.

По информации, которой располагает Следственный комитет Свердловской области, мужчина на внедорожнике не желал уступать дорогу автомобилю "скорой помощи" и вступил в конфликт с сотрудниками бригады. Уезжая с места конфликта, водитель джипа допустил наезд на медработника - у него зафиксировано телесное повреждение.

"Организована доследственная проверка. Будут установлены все обстоятельства случившегося, и ситуации дана объективная правовая оценка", - сообщил "РГ" официальный представитель регионального СК Максим Чалков.