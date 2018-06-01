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01.06.2018 14:08
Проект: В регионах

В Тюмени пройдет Всероссийская школа молодых ученых по экономике

4-6 июня в Тюмени пройдет VI Всероссийская школа молодых ученых эволюционной и институциональной экономики. Это регулярно действующая научно-образовательная площадка, среди участников которой можно встретить как знаменитых учёных с мировым именем, так и молодых исследователей.
Фото: Из фотобанка ТюмГУ Фото: Из фотобанка ТюмГУ
Фото: Из фотобанка ТюмГУ

Школа посвящена обсуждению проблем современной экономики, межрегиональному сотрудничеству, перспективам социально-экономического развития Сибири.

Организаторами Школы выступают Финансово-экономический институт ТюмГУ, Центр эволюционной экономики (г. Москва) и Институт экономики РАН (г. Москва).

"Актуальность проведения такой школы неоспорима. В указе президента России от 7 мая 2018 года в том числе поставлена цель сформировать целостную систему подготовки и профессионального роста научных и научно-педагогических кадров, обеспечивающую условия для осуществления молодыми учеными научных исследований и разработок, создание научных лабораторий и конкурентоспособных коллективов. Именно эту задачу и решает проект", - комментирует Дмитрий Руденко, заместитель директора ФЭИ по научной работе.

В рамках школы студенты и молодые ученые получат возможность познакомиться с новейшими достижениями в области эволюционной и институциональной теории, а также практическими приложениями новых подходов. А представителям столичной и региональной экономической науки и образования школа поможет укрепить научные контакты для дальнейшей работы по решению проблем институционально-эволюционной теории применительно к российской экономике.

В числе приглашенных экспертов - мэтры экономического знания:

Сергей Андрюшин, д.э.н., профессор (Институт экономики РАН, г. Москва);

Светлана Кирдина-Чэндлер, д.с.н. (Институт экономики РАН, г. Москва);

Валерий Крюков, член-корр. РАН, д.э.н., профессор (ИЭиОПП РАН, г. Новосибирск);

Владимир Маевский, академик РАН, д.э.н., профессор (Институт экономики РАН, г. Москва);

Рустем Нуреев, д.э.н., профессор (Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва);

Виктор Полтерович, д.э.н., профессор (ЦЭМИ РАН, г. Москва), президент "Новой экономической ассоциации", г. Москва;

Евгений Попов, член-корр. РАН, д.э.н., д.ф.-м.н., профессор (Институт экономики УрО РАН, г. Екатеринбург).

Эксперты рассмотрят актуальные проблемы мезоэкономики, обсудят стратегии модернизации российской экономики и то, какие издержки и выгоды Россия получает от экономических санкций, и многое другое. Кроме того, за круглым столом пройдет обсуждение региональных проблем с участием органов власти Тюменской области.

С программой школы можно ознакомиться здесь.

Сайт Тюменского госуниверситета

 

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой ТюмГУ


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