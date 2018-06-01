В Тюмени пройдет Всероссийская школа молодых ученых по экономике

Школа посвящена обсуждению проблем современной экономики, межрегиональному сотрудничеству, перспективам социально-экономического развития Сибири.
Организаторами Школы выступают Финансово-экономический институт ТюмГУ, Центр эволюционной экономики (г. Москва) и Институт экономики РАН (г. Москва).
"Актуальность проведения такой школы неоспорима. В указе президента России от 7 мая 2018 года в том числе поставлена цель сформировать целостную систему подготовки и профессионального роста научных и научно-педагогических кадров, обеспечивающую условия для осуществления молодыми учеными научных исследований и разработок, создание научных лабораторий и конкурентоспособных коллективов. Именно эту задачу и решает проект", - комментирует Дмитрий Руденко, заместитель директора ФЭИ по научной работе.
В рамках школы студенты и молодые ученые получат возможность познакомиться с новейшими достижениями в области эволюционной и институциональной теории, а также практическими приложениями новых подходов. А представителям столичной и региональной экономической науки и образования школа поможет укрепить научные контакты для дальнейшей работы по решению проблем институционально-эволюционной теории применительно к российской экономике.
В числе приглашенных экспертов - мэтры экономического знания:
• Сергей Андрюшин, д.э.н., профессор (Институт экономики РАН, г. Москва);
• Светлана Кирдина-Чэндлер, д.с.н. (Институт экономики РАН, г. Москва);
• Валерий Крюков, член-корр. РАН, д.э.н., профессор (ИЭиОПП РАН, г. Новосибирск);
• Владимир Маевский, академик РАН, д.э.н., профессор (Институт экономики РАН, г. Москва);
• Рустем Нуреев, д.э.н., профессор (Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва);
• Виктор Полтерович, д.э.н., профессор (ЦЭМИ РАН, г. Москва), президент "Новой экономической ассоциации", г. Москва;
• Евгений Попов, член-корр. РАН, д.э.н., д.ф.-м.н., профессор (Институт экономики УрО РАН, г. Екатеринбург).
Эксперты рассмотрят актуальные проблемы мезоэкономики, обсудят стратегии модернизации российской экономики и то, какие издержки и выгоды Россия получает от экономических санкций, и многое другое. Кроме того, за круглым столом пройдет обсуждение региональных проблем с участием органов власти Тюменской области.
С программой школы можно ознакомиться здесь.
Сайт Тюменского госуниверситета
Пресс-релиз предоставлен пресс-службой ТюмГУ