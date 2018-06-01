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Проект: В регионах

"Зеленые" технологии Югры оценили на международной конференции

Текст: Елена Панова
Недавно "РГ" сообщала об открытии в регионе первой солнечной электростанции. Для Крайнего Севера такие технологии - редкость. Не случайно на это событие обратили внимание во многих регионах страны.

На днях работу региона по внедрению энергоэффективных технологий высоко оценили и на международном уровне. В ходе Международной конференция "Финансирование проектов по энергосбережению и ВИЭ в России и странах СНГ. Мероприятие прошло в Москве, в Аналитическом центре при правительстве России.

Конференция проводится с 2014 года и является одной из ведущих дискуссионных площадок в отрасли энергосберегающих технологий и возобновляемой энергетики. Ежегодно представители власти и бизнеса, научных кругов и СМИ обсуждают важные вопросы повышения энергетической эффективности экономики России.

В работе деловой программы приняли участие свыше 200 экспертов, среди них - исполнительный директор АНО "Центр развития ЖКХ и энергосбережения Югры" Эдуард Кинцле и генеральный директор АО "Юграэнерго" Андрей Голубев.

Актуальными темами деловой программы стали государственная политика и региональные проблемы развития энергосбережения, механизмы стимулирования и тенденции развития проектов возобновляемой энергетики (международный опыт и российская практика), опыт регионов в привлечении финансирования для реализации проектов распределенной генерации и так далее.

Сегодня Югра занимает лидирующие позиции в сфере энергосбережения. В Ханты-Мансийском автономном округе АО "Юграэнерго" является ведущей компанией в области применения и развития возобновляемых источников энергии на территории региона. Специалисты именно "Юграэнерго" стали инициаторами и установили первую солнечную электростанцию в Югре. Сделано это было для исполнения государственной политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

- Внедрение возобновляемых источников энергии позволяет не только снизить отрицательное воздействие на экологию, но и способствует повышению уровня устойчивого социально-экономического развития автономного округа и страны в целом - это реальный путь энергосбережения, - отметил Эдуард Кинцле. - Сегодня использование "зеленой энергетики" позволяет шагать в ногу со временем и оставаться в общемировом технологическом и экологическом тренде. На площадках конференции удалось обменяться практическим опытом с коллегами, подходами и познакомиться с новыми тенденциями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Активную работу округа в области энергосбережения высоко оценили организаторы конференции. Центр развития ЖКХ и энергосбережения Югры был удостоен благодарности за подписью Юрия Важенина, члена комитета Совета Федерации по экономической политике.

Официальный сайт правительства Югры.

 

По материалам Департамента общественных и внешних связей Югры

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