Режиссер "Зеленого слоника" недвусмысленно намекнула на продолжение

Светлана Баскова, режиссер, помимо прочего, культовейшего герметичного триллера "Зеленый слоник", опубликовала в своем Instagram пост, вызывающий у любого поклонника этого фильма радостные судороги.

На фото она стоит в обнимку с Владимиром Епифанцевым, исполнителем одной из главных ролей в "Слонике", а подпись, снимая разом все сомнения, гласит: "Начинаем работу над фильмом. Скоро краудфандинг. Я Гамлет. Ждем приезда Сережи".

Публикация от Светлана Баскова (@svetlana_baskova) 30 Май 2018 в 4:24 PDT

Сережа, как далее поясняется в комментариях, - это, естественно, Сергей Пахомов, исполнитель второй главной роли. При чем тут Гамлет, пока непонятно.

В комментариях ожидаемо царит воодушевление, выражающееся в теплых пожеланиях и оптимистичных восклицаниях: "Куража и задора вам!", "Отлично", "Ждём ваших новых работ!", "Светлана это замечательная новость!".

Напомним, полтора года назад Епифанцев в той же соцсети объявил о начале работы над полнометражной "роуд-муви-экшн-комедией" по мотивам фильма "Зеленый слоник". В доказательство чего приложил тизер, где он раздает каким-то людям тумаки и порции свинца, после чего находит Сергея Пахомова в окружении аппетитно жующих "сладкий хлебушек" (если вы понимаете) полуголых девиц. Видео позже было удалено.

Синопсис, который был изложен в сопроводительном тексте к той записи, в общих чертах повторял сюжет боевика с Епифанцевым "Непобедимый" 2008 года.

Связано ли все это каким-либо образом, неизвестно. И вообще ничего пока неизвестно, но уже очень волнительно.