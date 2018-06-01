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01.06.2018 18:00
Рубрика: Власть

Россия и ОАЭ заключили декларацию о стратегическом партнерстве

Текст: Татьяна Замахина
Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном. По итогам переговоров был подписан стратегический документ - декларация о стратегическом партнерстве. Среди его целей - снижение стоимости услуг связи в роуминге, более активный обмен товарами и опытом в разных сферах.
Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости

Владимир Путин выразил надежду, что меморандум о стратегическом сотрудничестве будет хорошим шагом в укреплении связей между странами. Он отметил, что они уже развиваются по всем направлениям, включая политические контакты, сотрудничество в сфере безопасности, в области экономики и других областях. В прошлом году товарооборот стран вырос на 31%.

Особо российский лидер выделил сотрудничество в энергетике. По его оценке, усилия России, ОАЭ, Саудовской Аравии и ОПЕК в целом помогли стабилизировать рынок углеводородов, отметил президент РФ. И эта работа будет продолжена, подчеркнул он.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
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Глава государства, кроме того, поблагодарил своего собеседника за инициативы по развитию сотрудничества в высокотехнологичных сферах. Выгодным для ОАЭ оказались и вложения в совместные проекты. Объем инвестиций уже достиг 2 млрд долларов, и эти деньги работают (уроведь доходности - 15-17%).

ОАЭ стремятся к сотрудничеству со всем миром, чтобы обеспечить благополучное будущее для региона Ближнего Востока, заявил Мухаммед Аль Нахайян. И крайне важным для государства является укрепление отношений с РФ, заверил он. С подписанием стратегического документа "сотрудничество приумножится", отметил наследный принц.

В документе ставятся задачи по развитию сотрудничества в самых разных сферах. Стороны заявили о стремлении содействовать укреплению международной безопасности. С этой целью страны выступают за усиление роли ООН. У организации, согласно декларации, должно быть больше инструментов для предотвращения и урегулирования международных кризисов.

В частности, Россия и Эмираты собираются обмениваться опытом в борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также предотвращать использование преступниками киберпространства.

Фото: Олег Кирьянов/РГ
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В экономической части декларации, в частности, говорится о намерении упрощать процедуры, связанные с перемещением лиц, товаров и услуг.

Особое внимание уделено сфере энергетики. РФ и ОАЭ собираются продолжать сотрудничество в целях обеспечения стабильности рынка углеводородов. Указано намерение содействовать широкому распространению природного газа - экологически чистого топлива.

Предполагается также наращивать взаимные поставки сельхозпродукции и продовольствия. А в сфере связи ставится задача снижения стоимости услуг в роуминге для абонентов двух государств.

Последнее особенно важно в связи с активным турпотоком в ОАЭ, который увеличился в связи с введением безвизового режима для туристов (в феврале прошлого года). В итоге число гостей из России за год выросло более чем на 90%.

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