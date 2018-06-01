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01.06.2018 00:11

В России открывают "черные списки" дебоширов

Текст: Татьяна Шадрина
Российская газета - Федеральный выпуск №7581 (118)
С 4 июня вступают в силу изменения в Воздушный кодекс, которые дают право авиакомпаниям целый год отказывать в полете пассажирам, попавшим в "черные списки" перевозчиков.

Их будет вести каждая российская авиакомпания, занося туда всех, кто скандалит на борту и не выполняет распоряжений командира. Например, не пристегивает ремни безопасности, пользуется мобильником на взлете и посадке, распивает спиртные напитки, принесенные на борт, пытается курить. Последнее можно трактовать как действие, угрожающее безопасной эксплуатации самолета. Ведь неосторожное обращение с огнем может вызвать пожар на борту.

Возмутители спокойствия также рискуют быть наказанными за хулиганство.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Те, кто попал в "черный список, могут на год проститься с авиаперелетами. Продавать ему билеты на свои рейсы перевозчик не будет. Но пассажир может доказать, что он не виноват или его провоцировали сами сотрудники авиакомпании на такие противоправные действия. Но это уже - через суд.

Если же суд признает, что виновен все-таки пассажир, то не более чем через 30 дней со дня получения постановления или обвинительного апелляционного приговора дебошир попадет в "черный список".

Но есть исключения. Например, если человек не может вернуться к месту проживания никаким другим способом, как на рейсе этой авиакомпании, то его пустят на борт.

Аналогичные "черные списки" могут ввести и на железной дороге. Сейчас это активно обсуждается в отрасли. Действовать они будут по тому же принципу, что и в авиации. Дебошира планируют включать в специальный реестр, но он будет непубличным, как и в авиации.

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