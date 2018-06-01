С сегодняшнего дня США начнут взимать пошлины на сталь и алюминий

Правительство США начинает взимать с сегодняшнего дня импортные пошлины на продукцию из стали и алюминия, поставляемую на американский рынок Европейским союзом, Канадой и Мексикой. Для других стран эти ограничения действуют уже с 23 марта.

Канада намерена оспорить это решение во Всемирной торговой организации. Президент Франции Эммануэль Макрон оценил решение США как "незаконное" и пообещал провести переговоры с Трампом.

Американский президент ввел таможенные пошлины на сталь и алюминий в размере 25 и 10 процентов соответственно. Европейцы в порядке ответной меры намерены объявить о введении санкций на американскую продукцию, включая рис, кукурузу, апельсиновый сок, виски, сигары, табак, косметику, одежду и продукцию сталелитейной промышленности.

Переговоры Мексики, Канады и ЕС с США интенсивно шли в течение всей этой недели. Но информации о каких-либо позитивных сдвигах не было. Диалог относительно объемов экспорта стальной и алюминиевой продукции на американский рынок будет продолжен, передает ТАСС.

Соединенные Штаты - крупнейший импортер стали в мире. В 2017 году ее было ввезено 34,6 миллиона тонн на сумму 29 миллиардов долларов. В первую пятерку таких экспортеров входили Канада, Бразилия, Республика Корея, Мексика и Россия.