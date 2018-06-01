Сборная Сербии получит рекордную сумму в случае победы на ЧМ-2018
"Целая Сербия, каждый гражданин всем сердцем будет с Вами, - цитирует слова Вучича агентство "Танюг". - Ожидаю отличных результатов. Не люблю говорить: "Идите и будь, что будет". То "как будет" не понимаю, если мы соревнуемся в целях улучшения позиции нашей страны. Верю в Ваши силы, командный дух, способности бороться, знания. Спасибо, что Вы любите нашу страну, что боретесь за нее".
Президент в качестве дополнительной мотивации игроков к успеху сообщил им и сумму премиальных, которые они получат в случае победы на ЧМ-2018.
"Несколько ранее я закончил переговоры с премьер-министром Аной Брнабич и министром финансов Синишей Мали. Я уполномочен сообщить Вам, что в случае завоевания первого места Вы получите рекордную награду за всю нашу историю. Она составит 10 миллионов евро", - подчеркнул политик.
Между тем капитан сербской сборной, именуемой болельщиками "Белыми орлами", Александр Коларов вручил Вучичу официальную футболку сборной под номером один с фамилией президента, а также мяч с подписями всех игроков команды.
"Мы едем на ЧМ-2018, это отличный результат, но мы едем туда не как туристы… Это команда имеет все, каждый здесь на своем месте, мы мечтаем о чём-то великом", - заявил Коларов.
Следует также отметить, что официальный Белград одним из первых выразил нежелание даже рассматривать возможность бойкота ЧМ-2018, к чему неоднократно призывали на Западе.
"Сербия вообще не рассматривает вопроса бойкота чемпионата мира в России по двум причинам, - заявил посол Сербии в России Славенко Терзич. - Во-первых, Россию и Сербию связывает почти двухсотлетняя история двусторонних дружеских и братских отношений. Во-вторых, для Сербии большая честь принимать участие в таком турнире, как Чемпионат мира по футболу в России. Сербская сборная сыграет матчи в Самаре, Екатеринбурге, а также в Москве".
При этом, добавил посол, конечно, главный для Сербии матч пройдет в российской столице, потому что там команда сыграет с Бразилией.
"Не надо в спорт вмешивать политику, как это некоторые пытаются делать в последние годы. От Сербии обязательно приедут представители на открытие чемпионата", - подытожил Славенко Терзич.
Напомним, что на ЧМ-2018 вышли лишь две команды из бывшей Югославии - Сербии и Хорватии, при этом для последних данный чемпионат станет пятым по счету. Ранее хорваты уже достигли серьезных результатов: так, в 1998 году они стали бронзовыми призерами ЧМ во Франции. Сербия же едет в Россию, надеясь впервые в своей истории выйти из группы. Она проведет матчи с Коста-Рикой, Швейцарией и безоговорочным фаворитом Бразилией.
"Надо понимать, что, играя против Бразилии, ты играешь против лучшей сборной мира. Они будут одними из фаворитов турнира, однако я с нетерпением жду противостояния с этой командой", - заявил полузащитник сербской национальной сборной Лука Миливоевич.
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