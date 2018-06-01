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01.06.2018 13:38
Рубрика: Власть

Шойгу: Более 2,5 тыс. военных учений пройдет во втором полугодии

Текст: Иван Петров
О начале летнего учебного периода в войсках на селекторном совещании рассказал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. По его словам, летом продолжится отработка учебно-боевых задач в ходе внезапных проверок войск. Одним из значимых мероприятий боевой учебы станут "Армейские международные игры-2018". Они пройдут с 28 июля по 11 августа на полигонах России, Китая, Казахстана, Азербайджана и Беларуси.

В качестве принимающей стороны впервые выступят Армения и Иран, на территории которых пройдет по одному турниру. Всего в 28-ми конкурсах примут участие 166 команд из 29-ти стран. Важнейшим мероприятием подготовки войск станут и маневры "Восток-2018".

"Выполнение намеченных мероприятий боевой учебы позволит поддерживать установленный уровень готовности Вооруженных сил к выполнению задач и адекватно реагировать на возможные обострения военно-политической обстановки на любом стратегическом направлении", - подчеркнул Сергей Шойгу.

Фото: Vitaly V. Kuzmin/wikimedia.org
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На селекторном совещании руководители военного ведомства также обсудили обеспечение Воздушно-космических сил. "В связи с поступлением в войска новейшей авиатехники возросла потребность в квалифицированных специалистах. Соответственно, увеличился набор курсантов для подготовки офицеров летных специальностей, в том числе за счет приема девушек. Как следствие, возникла необходимость в большем количестве тренировочных машин", - отметил глава Минобороны.

В завершении "селектора" Сергей Шойгу рассказал о создании военного инновационного технополиса "Эра" в Анапе, реконструкции аэродрома Бельбек, строительстве объектов Нахимовского военно-морского училища в Санкт-Петербурге и основного пункта базирования Каспийской флотилии.

"Подчеркну, что эти и другие развернутые работы должны обеспечить решение целевых задач 2018 года, определенных президентом России", - заключил глава военного ведомства.

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