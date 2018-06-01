СМИ: Моуринью заинтересован в трансфере Головина в "МЮ"

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в покупке футболиста московского ЦСКА Александра Головина. Трансфер может состояться уже этим летом.

Инициатором приглашения игрока в "МЮ", по информации британских СМИ, является главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью. Главной целью визита португальца на контрольный матч России с Австрией был просмотр именно Александра, а не форварда лондонского "Вест Хэма" Марко Арнаутовича. Россиянин впечатлил Моуринью еще во время встреч ЦСКА с "МЮ" в прошлом году в Лиге чемпионов.

Ранее в покупке Головина были заинтересованы "Челси" и "Арсенал". При этом в одном из недавних интервью президент ЦСКА Евгений Гинер подчеркнул, что полузащитнику пока рано переходить в европейский топ-клуб.