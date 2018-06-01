Составлен рейтинг доступности книг в регионах

Инфраструктура для чтения лучше всего развита в таких регионах, как Чувашия, Москва, Свердловская и Волгоградская области, а также Татарстан и Санкт-Петербург.

Наоборот, не лучшим образом обстоят дела в Калмыкии, Дагестане, Тыве и Карачаево-Черкесии. По оценкам экспертов, потенциал развития инфраструктуры для чтения реализован в России не в полной мере. Об этом говорится в свежем исследовании "Культурная карта России. Литература. Чтение" (есть в распоряжении "Российской газеты"), которое 1 июня представляют Российский книжный союз и журнал "Книжная индустрия" в рамках книжного фестиваля "Красная площадь".

Рейтинг регионов составляли исходя из трех элементов - литературный потенциал (сколько есть книжных мероприятий, премий, программ), доступность и качество библиотечных фондов (за исключением библиотек учебных заведений) и состояние инфраструктуры книгораспространения.

Сейчас в России недостаточно книжных магазинов, значительная часть населения не в состоянии приобретать книги, отсутствует эффективная система навигации в литературном потоке и должный уровень экспертизы книг. "Все эти и другие факторы приводят к тому, что российское общество переживает кризисные процессы в чтении, - констатируют авторы исследования. - Качественная и всесторонняя оценка этих негативных процессов позволит разработать меры, направленные на развитие сбалансированной и эффективной инфраструктуры для чтения литературы во всех регионах РФ".

Библиотеки: 6 книг на каждого человека

На начало прошлого года в России насчитывалось чуть более 38 тысяч библиотек. Обновление этого сегмента на 98 процентов зависит от бюджетных ассигнований и, в отличие от книготорговли, он хорошо сохранился с советского периода. Основной корпус мероприятий по поддержке чтения обеспечивают именно библиотеки. Наиболее высокими темпами обновляются фонды библиотек в Магаданской области (9,3 процента в год), Амурской области (8,62 процента), а также в Чечне, Карелии и на Сахалине (5,87-6,69 процента). Самые низкие темпы - в Дагестане, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Калмыкии (0,2-0,59 процента).

Если исключить Москву, Санкт-Петербург и Севастополь - города федерального назначения, где более компактная площадь библиотек, - то в среднем по стране показатель территориальной доступности составляет одно учреждение на сто квадратных метров. Лидер - Чувашия, аутсайдер - Чукотка. Объем библиотечных фондов в среднем по России составляет 5,67 экземпляра на каждого человека. Подписчиками библиотек в среднем являются 39,3 процента населения страны. В одних регионах доля доходит до 60 процентов (на Чукотке, в Мурманской и Новгородской областях), в других она составляет лишь 22-25 процента (в Москве, Санкт-Петербурге, Воронежской области и Приморье).

Несмотря на то, что фонд библиотек Кабардино-Балкарии обновляются медленно, этот регион наряду с Ямало-Ненецким АО - единственные, где сто процентов учреждений подключено к интернету для посетителей. Показатель 95,95-99,65 процента показывают Москва, Челябинская область, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский АО и Мурманская область. В Чечне к интернету подключены менее трех процентов библиотек, в Севастополе и Ненецком АО - менее десяти процентов.

Продажа книг: 55 миллиардов рублей ежегодно

В России почти 46 тысяч точек продаж книг и книжной продукции. Наибольшая доля точек приходится на киоски (21463), следом идут сетевые магазины, для которых книги непрофильный товар (11137), отделения почты (7480), собственно книжные магазины (4088) и пункты выдачи заказов из интернет-магазинов (1787). Если библиотеки - это, как правило, сфера деятельности муниципалитетов, то книгораспространением занимается частный бизнес. Этот сегмент, как правило, не организовывает мероприятия для поддержки интереса к чтению - за них это делает их товар. Так, каждый год в России по всем перечисленным каналам приобретают книги на сумму до 55 миллиардов рублей.

"Поддержка книготорговой инфраструктуры со стороны государства не предусмотрена действующим законодательством. Программы субсидирования малого бизнеса, в рамках которых Минэкономразвития РФ ежегодно выделяет несколько миллиардов рублей, книготорговцев не касаются, - говорится в исследовании. - Субсидии носят исключительно целевой характер и их распределение осуществляется региональными органами власти преимущественно в рамках социального предпринимательства".

Сейчас по обеспеченности населения книжными магазинами в лидерах Астраханская и Магаданская области (одна точка на 12-13 тысяч жителей), Хабаровский край, Адыгея и Курская область (одна точка на 14-15 тысяч человек). Наименее обеспечены книжными магазинами Мордовия, Челябинская область, Алтай (одна точка на 101-109 тысяч человек) и Калмыкия (на 139 тысяч человек). В среднем по стране одна точка книгораспространения обеспечивает 35,9 тысячи жителей.

Литературный потенциал регионов: высокий

По данным анкетирования в рамках конкурса "Самый читающий регион", в 2015-2016 годах проведено суммарно почти 118 тысяч мероприятий. "Конечно, разброс невероятно высок - от 11 тысяч в Свердловской области до трех в Тверской и Костромской областях или одного мероприятия во Владимирской области, - говорится в исследовании. - Тем не менее, можно с уверенностью говорить, что 80 процентов регионов считают необходимым проводить масштабные акции в поддержку книги и литературы".

Масштабными мероприятиями в основном занимаются областные и краевые библиотеки, литературные объединения и музеи, а также издательские советы при региональной администрации. Например, в Оренбургской области действует программа поддержки на 2014-2020 годы: из областного бюджета суммарно выделят 13,5 миллиона рублей на поддержку издания социально значимой литературы. Свои меры поддержки есть также в Алтайском крае, Архангельской области, Севастополе и других регионах.

В среднем в регионах выплачивается пять-шесть премий в области литературы и искусства. Есть регионы типа Кемеровской области и Ставропольского края, где число заявленных премий зашкаливает - 63-68 ежегодно. Есть и те, кто от премий отказался - это Волгоградская область, Приморский край, Ростовская область.

Мнение экспертов: требуется креатив

Чтение - основополагающий навык, который формирует контекст и обеспечивает получение знаний. Дети, которые любят читать, легче формируют привычку к непрерывному обучению в течение всей жизни, поэтому реализация инициатив по продвижению чтения будет способствовать развитию социокультурной среды и повышению конкурентоспособности российских регионов, говорится в презентации члена президиума Российского книжного союза, президента издательской группы "Эксмо-АСТ" Олега Новикова.

Однако общая проблема для страны - недостаточное желание и активность двигаться в реализации уже принятых решений. "Разработанные нами программы поддержки чтения не требуют больших бюджетов, чем принятые регионами планы культурно-досуговых мероприятий или памятных событий. Напротив, создавая комплексную систему работы с популяризацией чтения, организацией вокруг него необходимой инфраструктуры, часто оказывается, что это может быть экономически более выгодный путь", - рассказывает "РГ" председатель Комитета по региональному развитию Российского книжного союза Марина Абрамова.

За этот год представители союза побывали в разных регионах: где-то есть бюджет, где-то все делается силами библиотек и активистов. Но эффективность там, где есть креатив и неугасаемая активность, констатирует эксперт.

"Мы активно подключаем коллег и партнеров, помогаем приглашать авторов, выстраивать проекты, писать сценарии мероприятий, разрабатываем и печатаем макеты социальной рекламы в поддержку чтения. Уже сейчас размещено более трех тысяч поверхностей, активно с нами взаимодействуют 29 регионов", - рассказывает Абрамова.

"А с нехваткой мотива двигаться, наверное, должен справиться только глава субъекта. Все знают, что сейчас реализуется стратегия культурной политики России, в которой заложены плановые показатели по развитию чтения. Идет десятилетие детства. По этим задачам отчитываться придется перед Советом Федерации и первыми лицами государства. И результаты в виде галочек о формально проведенных мероприятиях не подойдут", - предупреждает собеседница "РГ".

Очевидной становится корреляция социокультурного развития регионов с их экономическим благополучием. Успешный регион успешен во всем, считает Абрамова. Главным капиталом страны она называет человеческий, а уровень жизни в каждом регионе эксперт ставит в зависимость от интеллектуального развития.